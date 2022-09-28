台博館攜手警政機關 演練戰時文物疏散

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國立台灣博物館28日進行戰時文物疏散演練，執行項目包含擬定文物疏散清單、文物疏散演練；前置作業則包含建置文物優先疏散清單、擬定存放區、緊急應變小組分工、確認搬運及運輸動線、包裝運輸人員調度等。（台博館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）俄羅斯今年入侵烏克蘭，烏克蘭多間博物館緊急疏散文物，如何於戰爭來襲時保存文物，也成博物館界討論課題之一。台博館6月起研擬戰時文物疏散演練計畫，今天演練並舉辦專家講座。

國立台灣博物館今天透過新聞稿表示，此次進行戰時文物疏散演練，執行項目包含擬定文物疏散清單、文物疏散演練。前置作業則包含建置文物優先疏散清單、擬定存放區、緊急應變小組分工、確認搬運及運輸動線、包裝運輸人員調度等。

參與演練單位有台博館、台北市政府警察局中正第一分局及刑事警察大隊、新北市政府警察局警犬隊、保安警察第一總隊及第六總隊、警察通訊所等。

台博館館長洪世佑表示，為應對可能升級的武裝衝突狀態，台博館也與警政機關合作，針對「恐怖攻擊」進行「無劇本演練」，將文物運輸過程中可能遭遇劫持、搶奪等各種可能的衝突情境加以演練。

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洪世佑表示，因應一般行政機關無武力戒備，需與警政機關相互分工，協調警力押運戒護以確保文物運輸安全外；警政機關也能透過演練，滾動式修正文物戒護等各項警力配置、調度問題。

俄烏戰火今年爆發，國立故宮博物院3月也受立法院教育及文化委員會建議，研擬戰爭對策。台博館今天也邀請故宮登錄保存處處長岩素芬分享「故宮文物疏散演習經驗」。台博館表示，希望透過館際經驗交流及逐年文物疏散演練，完善戰時文物疏散流程。（編輯：謝雅竹）1110928