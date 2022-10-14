180年黃金之聲 維也納愛樂亞洲行台灣是關鍵

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）睽違7年，百年天團維也納愛樂將搭乘包機抵台。這次亞洲行樂團先到香港演出2場、台灣4場，之後韓國有2場演出，這次台灣4場次確定樂團亞洲行意願，也成為亞洲行成行關鍵因素。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，樂團將在台北國家音樂廳、高雄衛武營音樂廳演出，共帶來3套曲目，包括華格納、理查．史特勞斯、布拉姆斯、德弗札克等作曲家的經典作品，讓樂迷大飽耳福。

過去大團亞洲行，永遠都是東京、首爾先挑時間，如果有餘裕才會考慮來台灣演出；現在則不然，台灣有了音響最好的衛武營音樂廳，可以擴增場次，拉出南北陣線，增加了樂團訪台的動機，再加上台灣可以一次開4 場，這也讓維也納愛樂猶如吃下一顆定心丸，有機會攤提旅運成本，達成出訪目的。

這次訪台音樂會由奧地利籍弗朗茲．魏瑟－莫斯特（Franz Welser-Möst）擔任指揮，他也是2023年新年音樂會的指揮。

魏瑟－莫斯特與維也納愛樂緊密合作，從2014年起，每年夏季都會現身薩爾茲堡藝術節擔任歌劇指揮，表現不俗；2011年及2013年曾兩度領導維也納新年音樂會，獲讚「繼卡拉揚與小克萊巴之後，最優美的新年音樂會」。

維也納愛樂樂團沒有常任指揮，只有客席指揮，在不同指揮風格下的樂團，保持著一貫的特色，無論指揮是誰，維也納愛樂總能在不同指揮的巧思之下繼續發出燦爛高貴的黃金之聲。

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維也納愛樂180年的歷史中，有一些持續堅守的代代相傳，包括只有維也納國立歌劇院管弦樂團的成員才能加入維也納愛樂，且要滿3年「等候期」，才能成為正式成員。嚴格的入團機制和維也納國立歌劇院管弦樂團的關係，也是造就維也納愛樂樂團獨一無二、充滿歌唱性的華美黃金之聲的奧秘之一。

維也納愛樂「首演之夜」將於10月27日舉行，地點在台北國家音樂廳。「維也納愛樂在衛武營」音樂會將於10月29日舉行，地點在高雄衛武營音樂廳。「玉山音樂饗宴」10月31日舉行，地點在台北國家音樂廳。「力晶2022藝文饗宴」11月1日在台北國家音樂廳舉行。（編輯：張芷瑄）1111014