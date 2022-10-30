文化科技黑客松 碰撞博物館新火花

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（中央社記者王寶兒台北30日電）2022第2屆文化科技黑客松競賽，以Hack for Museum為主題，針對博物館「展示體驗及教育推廣」，鼓勵參賽團隊提出具備5G特性與科技應用的創意提案，最終有6組團隊獲選。

第2屆文化科技黑客松由文化部主辦、財團法人資訊工業策進會執行。文化部昨晚發布新聞稿表示，此次以國立台灣博物館、國立台灣美術館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館及國立台灣文學館等5間各具特色的博物館作為命題方向。

提案團隊需運用沉浸式體驗、互動式、想像性等3大構面，創意發想博物館如何跨域運用科技提升服務內容及品質。業師於活動期間也給予團隊指導諮詢，共有19家業者提供相關產品及服務激發黑客的創意應用，進而解決博物館的需求。

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綜合評比下，今年競賽由「軒布得獎的是：東得融東搶！」團隊以「尋找雲之獸」奪得冠軍，從台博館出版繪本「捉迷藏」出發，結合5G Web AR、AR互動牆、環形沉浸投影等多元科技，策劃尋豹冒險、山影尋豹及隻手尋豹，引導觀眾互動。

文化部表示，數位匯流及文化內容的整合促進了文化科技的發展，第2屆黑客松從博物館核心價值出發，透過不同領域人才的創意發想，使博物館得以科技工具轉譯知識內涵，並讓更多觀眾親近或深入瞭解博物館的服務。黑客松優秀團隊未來都有機會接受跨域人才培育輔導，透過實戰演練加速提案實現。（編輯：張雅淨）1111030