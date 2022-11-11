世界打擊樂年會大咖雲集 朱團年輕世代大開眼界

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（中央社記者趙靜瑜印第安納波利斯11日電）朱宗慶打擊樂團受邀在美國時間11日在世界打擊樂年會舉行音樂會，除了演奏外，對團員也是洗禮與震撼。這次是樂團新生代彭瀞瑩與李翠芸首度出訪，希望經驗可以傳承。

李翠芸跟澎瀞瑩兩人是研究所同班同學，也是第一次參加世界打擊樂年會，拿到了寫著「藝術家」的入場通行證，可以自由穿梭年會每一個場子跑透透，兩人接受中央社專訪時表情就像是「迷妹」，興奮之情寫於臉上。

李翠芸說，這個舞台非常壯觀，在這裡可以看見最大咖的作曲家跟演奏家，最新的表演，還有打擊樂器展會，可以試很多樂器，「希望最後一天可以打折全部帶回家。」李翠芸說，有些表演團體她不熟悉，但來到在這裡，「看到更多外面的世界。」

一年一度由國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society, PAS）主辦的世界打擊樂年會（Percussive Arts Society International Convention, PASIC）是美國年度擊樂重要盛事，依例在總部常設地的印第安納波利斯舉行。一共4天年會中，包括演出、論壇、大師班以及展會等，參與會員莫不努力跑場，在這裡看見最精彩的演出以及最新的擊樂發展。

彭瀞瑩表示，很難想像自己真的可以到年會，心情很激動，看到各類擊樂影片中的大師們就在眼前，「自己能來已經很興奮，還可以跟樂團一起來演出，我非常感恩。」

彭瀞瑩說，這次兩人行李箱一半都是空的，「像打擊樂鼓棒在這裡很便宜，鼓棒對我們來說，就像是女生衣櫃裡永遠缺少的那一件，我們都很省吃儉用，希望把喜歡的棒子都買回台灣。」

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中生代團員盧煥韋大學時代就來過世界打擊樂年會「壯遊」，盧煥韋回憶，大學時還不是朱宗慶打擊樂團團員，但自己就是很想多看，他知道美國有世界打擊樂年會，於是跟3個學打擊樂的女生買了機票就衝來美國，「4個人擠一間房間，1個女生睡床，我睡沙發。」

現在盧煥韋已經是朱宗慶打擊樂團的中堅，隨樂團國內外南征北討，但他說大學那趟年會之旅，「本來已經很確定自己選擇的打擊樂這條路，現在更加堅定。」（編輯：屈享平）1111111