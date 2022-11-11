朱宗慶打擊樂團重返美國演出 國際交流開啟視野

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朱宗慶打擊樂團受邀赴美參與世界打擊樂年會演出，率團的藝術總監朱宗慶表示，年會是他國際交流的起點，這次重返非常有意義。中央社記者趙靜瑜攝 111年11月11日

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（中央社記者趙靜瑜印第安納波利斯11日電）朱宗慶打擊樂團將在美國時間11日在世界打擊樂年會演出，藝術總監朱宗慶表示，這裡是1990年他國際巡演起點，也啟發了他創辦台灣國際打擊樂節，成為世界打擊樂重要平台之一。

朱宗慶今天接受中央社記者專訪時表示，他反覆思索究竟大老遠來這裡（印第安納波利斯）演出一場，值不值得。「當然專場音樂會在這裡呈現非常重要，但來了就發現，團員們可以直接感受到國際打擊樂往前發展的脈動，可以親見國際打擊樂大師在這裡交流分享，相互刺激，這都是台灣打擊樂進步不可或缺的一部分。」

一年一度由國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society, PAS）主辦的世界打擊樂年會（Percussive Arts Society International Convention, PASIC）是美國年度擊樂重要盛事，一共4天年會中包括演出、論壇、大師班以及展會等，參與會員莫不努力跑場，在這裡看見最精彩的演出以及最新的擊樂發展。

朱宗慶這次參加了世界打擊樂年會頒獎典禮，今年「PAS名人堂」及「教育終身奉獻成就獎」是安排在同一個晚上舉行，規模的確因為疫情稍有縮小，但熱情不減。朱宗慶表示，「我從1990年首次參加國際打擊樂年會，2009年獲協會頒授『教育終身奉獻成就獎』以及2016年入選『「PAS名人堂』，內心無比感恩。」

朱宗慶說，看到來自世界各地的擊樂家、作曲家以及其他獎項的獲獎者，「真的熱愛打擊樂、為打擊樂努力的人太多太多了，也因為有整個社群的共同投入，打擊樂才能有今天的發展與成果。」

疫情影響，朱宗慶說，明年仍會如期舉辦台灣國際打擊樂節，會有10國擊樂家來台演出。朱宗慶回憶，當初創辦台灣國際打擊樂節，就是「立足台灣，放眼國際」，國際目標相當清楚，「來年會的確給我很大的啟發，也讓我快速準備。」

朱宗慶認為，要做國際擊樂平台，辦年會是一個選項，打擊樂節也是一個選項，2023年也將舉辦台灣國際打擊樂節，「明年來自10國的規模不會小，但受到疫情影響，可能從國外專程來看打擊樂節的觀眾或學生會減少，但我們仍然會舉辦。」

10日晚間，朱宗慶打擊樂團全團聆賞匈牙利阿馬丁達打擊樂團（Amadinda Percussion Group）演出，沒想到這是阿馬丁達打擊樂團的最後一場演出。樂團一上台就向所有觀眾宣布，這次是他們最後一場演出，近2小時表演再加上播放回顧影片之後，正式向大家告別。

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阿馬丁達打擊樂團創辦人佐坦．拉斯（Zoltan Racz）表示，外在環境受疫情影響，匈牙利財政困難營運艱辛；內在則是因為自己已思索告別多年，停團之後，他個人將會持續做青年音樂家教育計畫，持續為擊樂努力。

朱宗慶看到回顧影片中有台灣國際打擊樂節邀請阿馬丁達打擊樂團訪台的畫面，「還放了團員跟我與我家人的合照，非常捨不得。」朱宗慶後來到後台與樂團拍照，「年會有演出，有分享，有鼓勵，也有團隊在這裡告別，能夠重返，除了認識新朋友，跟老朋友打招呼，此行才一半，但收穫已經很豐富。」（編輯：屈享平）1111111