陳澄波畫作登台博館特展 一窺電力在台軌跡

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「島．電生活—台灣電力的時代樣貌特展」5日在國立台灣博物館開幕，展出已故畫家陳澄波於1915年創作的「水源地附近」，畫中可見有煙囪的紅色建築，而那正是當時剛完工的台北預備火力發電所，還有許多電線桿林立於田野間。中央社記者王寶兒攝 111年12月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）手機、電腦、電燈，「電」在現代人生活無所不在。台博館攜手台電策展，從劉銘傳點燈細數至今日生活，從已故畫家陳澄波的畫作也能一窺電力在台灣的軌跡。

「島．電生活—台灣電力的時代樣貌特展」今天於國立台灣博物館開幕，透過「台灣來電」、「電的供給與需求」、「生活與電」及「電的成本」等單元，回顧電力走進台灣的歷史。

1880年代，電燈發明引起世界風潮。1888年，台灣首任巡撫劉銘傳透過丹麥人協助購買發電機，在台北城架起電線桿，並裝設燈泡，成功點起台灣第一座燈，也成為電力設施引進台灣的開始。「島．電生活」從此爬梳歷史脈絡。

特展也利用2幅畫作呈現早年台灣風景，分別是陳澄波於1915年創作的「水源地附近」及日本畫家小澤秋成於1931年創作的「台北風景」。其中，陳澄波當年是在畫家石川欽一郎指導下完成這幅作品，畫中可見有煙囪的紅色建築，而那正是當時剛完工的台北預備火力發電所，還有許多電線桿林立於田野間。

策展人、台博館研究助理李金賢表示，現代人拍照可能總想在畫面中避開電線桿，若是以百年前角度思考，為什麼畫家會想把電線桿畫進去，代表可能將其視為時代現代化的象徵。

台灣電力公司此次提供展覽15件電表展出，其中包含百年前台灣首個電表，別具意義。

文化部常務次長李連權於開幕式致詞表示，台灣的經濟命脈是產業，台電到哪裡，產業就到哪裡。博物館包含研究、典藏、策展、教育等功能，期盼能持續和台電或經濟部持續合作，讓產業進入文化層次，使產業更有文化厚度。

國立台灣博物館館長洪世佑表示，博物館給人以前的印象是座殿堂，博物館則要強調其實館方和所在土地上的人民息息相關，如何持續追求土地永續、永續生存，則是博物館設立目標之一。

「島．電生活—台灣電力的時代樣貌特展」即日起於台博館南門館紅樓2樓展出至2024年4月7日。（編輯：管中維）1111205