莫札特歌劇魔笛台中演出 舞台設計先展現

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莫札特歌劇「魔笛」15日起至18日在將台中國家歌劇院上演，歌劇院藝術總監邱瑗（右2）12日與劇中導演等人一同介紹舞台設計及主要場景。中央社記者郝雪卿攝 111年12月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）莫札特歌劇「魔笛」將於15至18日在台中國家歌劇院登場，目前演員正展開密集排練，歌劇院今天先說明劇中舞台設計及主要場景，將老少咸宜的童話劇場提升到另一層次。

由台積電文教基金會冠名贊助的莫札特歌劇「魔笛」，將於15至18日在台中國家歌劇院上演，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗今天召開記者會，與劇中導演介紹舞台設計及主要場景。

「魔笛」由南非視覺藝術大師威廉．肯特里奇（William Kentridge）執導，邱瑗表示，肯特里奇執導的「魔笛」版本，將老少咸宜的童話劇情提升到另一個層次，幸運搶到票券的觀眾，將擁有一份最好的歲末禮物。

在記者會中講解劇情走向的共同導演呂克．德維特（Luc De Wit）說，「魔笛」在1791年寫成，這次製作將背景設定在維多利亞時代，為啟蒙運動及攝影發明的年代。「啟蒙」有把光帶入黑暗中，從無知變成有智慧的涵義。

德維特指出，舞台上的蛇腹攝影機以負片、正片交替成像，有時是照相機，逐格把角色的旅程記錄下來，有時候是投影，呈現故事發生的地點、以及角色的內心世界。舞台設計由肯特里奇親手繪製，隨著劇情越來越深入，布景會像閘門一樣層層打開。

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「魔笛」從11月中就在歌劇院展開密集排練，亞洲知名指揮家洪毅全、執行導演島田彌六等人都全程參與排練，曾參與2018年東京新國立劇院重製版演出的島田彌六表示，即便歌手們在排練前都曾觀賞過往的演出影片，但同一幕在不同歌手組合的詮釋下，依然巧妙激盪出不同的火花。

邱瑗強調，「魔笛」是早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前便安排邀演，歷經全球諸多變化後於今年底上演，除了說是一場巧合之外，也應證「魔笛」這次演出版本跨越時代、地域的成功之處。（編輯：謝雅竹）1111212