台博館打造展覽任意門 獲經濟部中小企業處獎項

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（中央社記者王寶兒台北14日電）在家也能逛博物館？台博館建置VR實境體驗展覽網站，如透過網路為多檔展覽增添「雲端任意門」，並以創新服務獲得經濟部中小企業處「111年度新創產品及服務採購獎」策略合作組特別獎。

國立台灣博物館今天發布新聞稿表示，昨天以「現在就想來點台博館－線上環景網站新創服務」獲獎，此獎項鼓勵公部門與新創企業跨域合作，提供永續及創新服務。台博館與環耀實境有限公司合作，建置VR實境體驗展覽網站，期望透過數位科技創意，使博物館與產業共創互利共好。

為推動「虛擬博物館線上展示及教育功能強化計畫」，台博館建置「布袋戲風物－偶的故事偶來說」及「孩籽－聽種子的故事」雙特展、「博物台灣」常設展建置線上環景網站，並開發線上團導、實境解謎模組等新創功能，透過高解析環景拍攝技術，與台博館遠端連線，讓人能一秒鐘即入館。

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此外，為鼓勵學校善用博物館社會教育資源，台博館也結合環景網站，規劃「Always open~博物館任意門」線上參訪課程，以國小學校班級為對象，邀請學童參觀台博系統的建築歷史、「博物台灣」常設展及特展。

除了使用線上環景網站，並與學校班級遠端連線進行團體導覽外，台博館近期也與新加坡李光前自然歷史博物館連線，進行「前進博物館．雲觀自然史」國際交流體驗，於環景720平台進行「自然台灣」常設展英語線上導覽，為新加坡民眾介紹台灣自然生態之美。（編輯：張芷瑄）1111214