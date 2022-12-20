台博館首發NFT 藍地黃虎旗、台灣雲豹虛擬現身

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（中央社記者王寶兒台北20日電）搭上元宇宙風潮，台博館與插畫家「有隻兔子」合作，以台博館建築、典藏品、IP圖像等為主題，發行8款限量NFT，包含台博館著名典藏品「藍地黃虎旗」、台灣雲豹、石虎等都成設計元素。

國立台灣博物館館長洪世佑透過新聞稿表示，NFT為當今數位資產的熱門趨勢，台博館嘗試以館舍建築與典藏品作為NFT設計元素，期望展現博物館藏品近用與創新力，並與藝術家合作，希望可以用多元有趣的方式，讓民眾親近博物館。

台博館8款NFT「Welcome兔台博！」系列於17日發行，設計元素也包含鐵道部廳舍建築，配合NFT發行，台博館17日也開放鐵道部園區首次夜間開館。

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台博館昨晚發布新聞稿表示，17日當天在鐵道部園區辦理「守護精靈的時光旅行」親子音樂劇及「夜迴萬物叢」系列活動，推出沉浸式劇場、肢體工作坊、夜間導覽，以及小提琴及夜光扯鈴表演，當天許多體驗過活動的民眾都意猶未盡。

台博館8款NFT「Welcome兔台博！」系列即日起至2023年12月17日，民眾辦理台博館會員卡或購買四館聯票全票2張，即可兌換1款NFT，隨機致贈，數量有限，換完為止。（編輯：屈享平）1111220