85款日曆募得1億 能喝能芳療重療癒 創意商機驚人

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（中央社網站30日電）2023年即將到來，很多人都已做好新年排程，你是善用數位產品的科技派，還是愛用紙筆記錄生活的浪漫派？今年2大群眾募資平台上出現五花八門的日曆，已創下新台幣1億元的商機。

中央社統計兩大募資平台「嘖嘖」與「挖貝」的日曆產品，截至12月27日止，總共有85項日曆產品，吸引近9萬人次贊助，募資總額達1億。有些設計團隊與知名人物合作推出具個人特色的日曆；有人以日曆形式設計花茶包，推出「可以喝的日曆」；也有人結合財經、歷史、動物相關知識，讓大家每天撕日曆時都能獲得新知識。

多數產品的募資期程為9月至11月，截至12月30日已有82項計畫完成募款，募資成功率達94%。最大宗的類型標榜「療癒」功能，如可愛插畫、能量桌曆、調香日曆、冥想日曆等十多種，反映現代人的需求不僅是計算日期，也期待這些日常小物舒緩生活中的壓力或負面情緒。

第二多的是動物主題的日曆，除了呼應「兔」年的日曆外，貓咪、動物寓言、小動物的成長史等主題也將近10種。另外藝術、自然、理財也都是常見的類型。

在2大平台中，贊助人數最多、募資金額也最多的是由YouTuber Hook發起的「每天都想史」手撕日曆，1個半月募得1萬5000多人、共1763萬元贊助。Hook畢業於輔大歷史系，製作多部介紹各國歷史的影片，今年9月他推出歷史日曆，結合生動活潑的插畫，帶領讀者認識「歷史上的今天」。

YouTuber Hook發起的「每天都想史」手撕日曆是2大募資平台中的人氣王與募資王。（圖取自嘖嘖募資官網zeczec.com）

募資總額第二名是「ULANI永恆曆」，此產品試圖解決紙本日曆與線上日曆無法串連的問題，首創彩色電子紙日曆面板，使用者可以將手機裡的照片製作成個人化的日曆、月曆或年曆，並以手機編輯日程，同步Apple與Google日曆，產品強調護眼、省電、環保無負擔。

永恆曆上線1.5個月雖僅3千人次贊助，但單價較高，順利衝破募資100萬的目標，取得877萬的好成績。

（圖取自嘖嘖募資官網zeczec.com）

第三名是《康健》出版的「2023芳香曆」，考量大眾因疫情變緊繃的生活狀態，他們與芳療師合作，在日曆中介紹植物精油能量與康健知識，並搭配每日金句，專案上線2個半月，獲得5267人、776萬的贊助。

（圖取自芳香曆官網aromacalendar2023.com）

除了上述產品外，3D立體紙雕地球日曆、親子解答日曆也相當熱銷；更有團隊表示會將日曆部份盈餘捐給動保、環保團體，強調產品兼具創意與公益性，成功吸引數百位粉絲贊助。

群眾集資顧問公司「貝殼放大」創辦人林大涵認為，人們身處在張眼就是虛擬世界的時代，紙本日曆提供無可取代的儀式感，一天一頁在現實世界中陪伴人成長。

這85項日曆募資提案中，有1項破千萬、26項破百萬、33項取得10萬元以上的好成績。此外，嘖嘖統計2個具話題性的獨立募資日曆，分別是Podcaster品牌「敏迪選讀」的「2023國際觀察曆」與星座專家唐綺陽的「2023共時曆」，兩者募資金額也都突破千萬。（編輯：簡毅慧、邱柏綱）

註：本文數據於2022年12月27日取自網頁「2023嘖嘖日曆大賞」與「2023挖貝過好日」共86項日曆產品，並扣除金庸小說改版計畫中附贈的日曆。