沈昭良個展登場 一覽舞台車文化、南方澳樣貌

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（中央社記者王寶兒台北13日電）以「映像．南方澳」捕捉宜蘭縣南方澳風土民情，又以記錄台灣舞台車文化的STAGE系列聞名國際，攝影家沈昭良個展「續行」集結2部系列作，即日起於羅東文化工場展出。

沈昭良於1968年生，畢業於台灣藝術大學應用媒體藝術研究所。曾任職新聞媒體、中央大學專任駐校藝術家、國家文化藝術基金會董事，目前除持續影像創作外，兼任台灣藝術大學副教授。

「續行—沈昭良攝影展」今天傍晚開幕，沈昭良致詞表示，選擇攝影這條路，他感到幸運，「不然我沒有站在這裡的機會。」如果沒有進入新聞媒體任職，沒有新聞採訪的歷練，很難在創作這條路上持續前進。此次展出的「映像．南方澳」是他的創作生涯重要起點，能回宜蘭縣展出，意義重大。

沈昭良分享，1995年從花蓮開車返回北部，在蘇花公路休息時無意看見南方澳漁港，因過去大量拍攝勞動現場，他對南方澳漁港的人來人往自然提起興趣，便漸漸喜歡上南方澳，進而拍攝創作「映像．南方澳」。今年是南方澳建港百年，他也期望未來有機會能將作品移至南方澳展出。

「映像．南方澳」外，「續行—沈昭良攝影展」同時展出沈昭良自2005年起創作的STAGE（舞台車）系列作品。STAGE系列特別的是，拍攝時間點選定在日落時刻，讓影像看來更為超現實而增添魔幻色彩。自2009年起，STAGE系列受邀於國外展出，目前共展出歐洲、美洲與亞洲等地共25國、超過50個城市。

沈昭良說，在繼承古典語法的攝影基礎下，STAGE系列打開他的視野，讓他接觸到更為廣大的世界。而在走訪全台各地捕捉舞台車文化同時，他認為，這是奠基於田野調查工作而完成的當代視覺影像。

舞台車與電子花車有何不同？沈昭良表示，舞台車擁有更多康樂表演的表演面積，設備提升，還能有效解決婚喪問題。舞台車的存在之於現代人們生活中，可能會作為活動舞台、街頭運動定點等，「它（舞台車）與人的關係仍在質變之中。」

「續行—沈昭良攝影展」即日起於羅東文化工場展出至3月19日。（編輯：陳政偉）1120113