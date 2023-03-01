村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

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「新潮社」1日公布作家村上春樹最新長篇小說書名為「城市及其不確定的牆」，預計4月13日出版。（圖取自新潮社網頁shinchosha.co.jp）

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本出版社「新潮社」今天揭曉知名作家村上春樹最新長篇小說書名為「城市及其不確定的牆」（暫譯），並公布新書封面設計及文案文字，預計4月13日出版，但內容依舊保密。

日本朝日新聞報導，這是村上繼2017年出版「刺殺騎士團長」後，時隔6年再度發表長篇小說新作。

新潮社對村上新作內容仍保密到家。村上1980年曾在雜誌「文學界」發表過名稱類似的「城市，及其不確定的牆」中篇小說，但未出版成書。

「城市，及其不確定的牆」在村上早期作品「1973年的彈珠玩具」（1980年發表）及「尋羊冒險記」（1982年發表）之間創作，既沒有發行單行本、也未收錄在文集內，一直以來在村上迷之間被視為如同遭到封印的「虛幻作品」。

另一方面，以這部作品為基礎創作的「世界末日與冷酷異境」在1985年發表，與這次長篇新作間的關聯也受到矚目。

新潮社在官網公布村上新作的封面設計，預告新書篇幅長達1200頁。

宣傳文案寫著「我必須去那座城市。無論發生什麼事——就像在深處的書庫中被解開及喚醒的古老夢境般，被封印的『故事』悄然始動。這是一個撼動靈魂、100%純正的村上世界」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120301