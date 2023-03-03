烏克蘭聯合芭蕾舞團訪台「戰時輓歌」祈願和平

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）烏克蘭聯合芭蕾舞團4月訪台，取消「天鵝湖」演出改推芭蕾舞作精華，其中將帶來編舞家拉特曼斯基創作的「戰時輓歌」，以烏克蘭傳統民間音樂展現烏國文化中獨特的快樂正向，祈願和平到來。

拉特曼斯基舞作「戰時輓歌」創作於俄烏戰爭爆發之後，也是拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）在俄烏戰爭發生之後的第一部新芭蕾創作。在西雅圖首演謝幕時，拉特曼斯基走上舞台向觀眾鞠躬，展開一面烏克蘭國旗並高高舉起，觀眾幾乎都起立致敬，也有人甚至熱淚盈眶。

聯合數位文創董事長李彥甫今天接受中央社專訪表示，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet）決定停演俄國作曲家柴可夫斯基創作音樂的「天鵝湖」舞作，發生在NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）引發爭議之前，「來回溝通的過程中，我們都尊重舞團的想法。」

李彥甫說，更動舞碼是舞團主動提出的要求，「基於尊重烏克蘭國家及人民的想法，我們都接受。」目前舞團重新開出的舞碼以浪漫芭蕾舞作精華為主，加入烏克蘭芭蕾舞作，「我們也加碼邀約西方芭蕾舞者加入演出陣容，希望能滿足台灣觀眾。」

烏克蘭聯合芭蕾舞團由烏克蘭頂尖芭蕾舞者組成，他們來自於烏克蘭各地劇院與舞團，因俄烏戰爭而流離失所，最後落腳荷蘭海牙，組成職業舞團，也作為烏克蘭芭蕾舞者的戰時庇護所，2022年已經巡演英國、澳洲、新加坡、美國等地，讓世人見證藝術撫慰人心的神奇力量。

拉特曼斯基出生於聖彼得堡，成長於烏克蘭基輔，從波修瓦芭蕾學校畢業之後成為烏克蘭國家芭蕾首席，之後漸漸將生涯重心轉往編舞工作。2008年拉特曼斯基前往紐約擔任美國芭蕾舞團的首任駐團藝術家；2023年1月，紐約市立芭蕾舞團宣布，拉特曼斯基將於8月起擔任該團駐團藝術家。

「戰時輓歌」是拉特曼斯基於烏俄戰爭後的第一部新芭蕾創作，雖然拉特曼斯基本人曾公開反對戰爭，但這部作品沒有鮮明的政治色彩，拉特曼斯基採用烏克蘭作曲家西爾維斯特洛夫（Valentin Silvestrov）的鋼琴和弦樂，再加上烏克蘭傳統民間音樂，希望向烏克蘭堅韌不拔的精神致敬。

除了「戰時輓歌」之外，舞團將帶來以雙手關節展現不可思議靈活度的「垂死的天鵝（The Dying Swan）」、挑戰男女舞者技巧極限的「海盜（Le Corsaire）」第一幕以及「吉賽兒」的第二幕「慢板」。

烏克蘭聯合芭蕾舞團將於4月29日及30日演出3場，地點在台北流行音樂中心。（編輯：李亨山）1120303