烏克蘭聯合芭蕾舞團4月訪台 取消舞碼「天鵝湖」

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）聯合數位文創股份有限公司表示，尊重烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet）4月訪台公演決定停演俄國作曲家柴可夫斯基作品「天鵝湖」，即日起接受退票。

聯合數位文創今天在社群網站臉書（Facebook）說，近日歐美各地傳出停演俄國作品消息，「天鵝湖」雖已被視為全人類文明共同資產，但為避免造成不必要誤解與困擾，舞團決定全面停演「天鵝湖」，改跳其他舞碼精華片段，包括「戰時輓歌」（Wartime Elegy）等。

舞團也錄製影片感謝已購票觀眾，對停演「天鵝湖」表達歉意，但演出將照常舉行，很高興有機會到台灣演出。

影片來源：udn x瘋活動

根據舞團聲明，俄烏戰爭剛滿一週年，由於戰爭在烏克蘭造成的文化敏感性，舞團無法在此時演出「天鵝湖」。

烏克蘭聯合芭蕾舞團集結一群來自烏克蘭各地劇院與舞團的頂尖芭蕾舞者，舞者們因俄烏戰爭而流離失所，最後落腳荷蘭，重拾舞鞋，恢復日常訓練，並組職業舞團，作為烏克蘭芭蕾舞者戰時庇護所。

聯合數位文創表示，舞團4月29、30日在台北流行音樂中心3場演出，舞碼將改為「唐吉軻德」（Don Quixote）大雙人舞、烏克蘭傳統芭蕾作品「森林之歌」（Forest Song）及「戰時輓歌」等。

聯合數位文創說，為感謝觀眾支持，將在演出現場贈送已購票但未退票觀眾節目冊，但如果已購票觀眾仍想退票，即日起開放受理。（編輯：李明宗）1120303