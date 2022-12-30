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俄羅斯舞者將蒲亭紋在身上 義大利劇院取消演出

2022/12/30 22:45
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（中央社羅馬30日綜合外電報導）義大利一間劇院今天取消俄羅斯知名芭蕾舞者波路寧（Sergei Polunin）的演出，因為他在身體3處紋有俄國總統蒲亭的肖像刺青，包括胸口及肩膀，網友由於他的預定演出而發起抗議。

路透社報導，義大利米蘭阿幸波地劇院（Arcimboldi Opera Theatre）在其網站上表示，波路寧定於明年1月28至29日在該劇院的演出已經取消，這是「因為在網路及社群媒體上（反對這場演出）的施壓行動」。

此外，阿幸波地劇院也指出，這次取消是因為「緊張及威脅的氛圍」，基於「政治及道德責任」而採取這項行動。

波路寧為俄羅斯芭蕾舞者，出生於烏克蘭赫松（Kherson），同時是烏克蘭、俄國及塞爾維亞公民，但他素來自認為俄羅斯人。

法國媒體曾報導，波路寧有「芭蕾壞男孩」之稱，他自2018年11月起陸續發表歧視同性戀者及肥胖者、支持俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）的言論，上身紋有蒲亭頭像的刺青。

2019年，法國巴黎歌劇院（Opera de Paris）曾邀請波路寧演出「天鵝湖」，但因為他涉及歧視同性戀者和肥胖者，最後以「價值觀不符」為由撤回邀請。（譯者：陳正健）1111230

#波路寧
#蒲亭
#俄羅斯
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