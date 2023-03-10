軍旅時光化為創作 藝術家張碩尹個展BODO登場

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2020台北美術獎首獎得主張碩尹個展BODO將自11日起在台北市立美術館展出，展場多處巨岩錯落，觀眾能憑語音敘事及紅、藍光線的指引，選擇於幽暗空間裡前進或是繞行，朝向下一步未知情境。（台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）軍旅時光是不少男人的共同回憶，2020年台北美術獎首獎得主張碩尹個展BODO，明天起於北美館展出，展覽以「當兵」出發，透過第一人稱視角，探討身為「男人」的概念。

張碩尹在1982年出生於台北，2011年於倫敦大學金匠學院取得藝術碩士學位。近期獲獎包含第19屆台新藝術獎視覺藝術大獎、2020台北美術獎首獎、香港Art Central藝術博覽會新晉菁英大獎。作品受台北市立美術館、文化部藝術銀行、洪建全基金會、巴西駐英大使館典藏等收藏。

此次個展展名BODO源自導演黃明川的電影「寶島大夢」。北美館今天透過新聞稿表示，如同電影中刻劃的離島軍營敘事，伴隨怪誕夢境與虛實交錯的情慾，BODO以當兵出發，透過半自傳的視角，描寫張碩尹個人於海軍陸戰隊軍旅期間，從其中的階級思維、施暴與受虐關係，探討身為「男人」的抽象概念。

展覽敘事奠基於張碩尹近年的「肥皂」、「如果」、「她與你與她的戀愛」等計畫，劇本為張碩尹與電影編劇吳俊佑共同編寫，分為4個章節，以主角「我」開啟，觀眾將潛入其記憶深處進行一場冒險之旅。

其中，主角提出「人生是否能重來／靈魂是否死後仍存在／鬼魅BODO的真偽／服從或反抗對方」等情境選項，邀請觀眾從中選擇，場景將因應不同的文本衍生多條關聯的劇情路徑，最終導出不一樣的結局並改寫其生命歷程。

2020年，張碩尹從物種共生回看歷史，以作品「檳榔屋、山蘇床與蝸牛陷阱」獲台北美術獎評審團推舉為當年度首獎。

北美館館長王俊傑表示，台北美術獎為台灣藝術家每年期待角逐的重要獎項，旨在鼓勵獲獎者持續深化創作，今年邀請張碩尹舉辦首獎個展，以沉浸式自動劇場與觀眾互動，進一步探究個體於封閉環境下面對暴力的本質與抉擇，頗具深思。

張碩尹個展BODO將自明天起至6月4日於北美館展出。（編輯：陳政偉）1120310