藤井克之畫展「描繪台灣」 想念癌逝女綿延台日情

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畫家藤井克之的愛女藤井小百合喜愛台灣。2016年癌逝，得年32歲。藤井為了完成愛女心願，造訪台灣各地，以繪畫記錄愛女生活和旅行過的風景名勝並舉辦畫展。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月14日

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本畫家藤井克之墨彩畫展「描繪台灣」今天在東京開幕，作品充滿他對熱愛台灣的癌逝女兒藤井小百合的愛，透過畫作記錄愛女在台灣的生活點滴和幸福心情，延續台日間的友誼。

「描繪台灣」展今天在文化部駐日台灣文化中心舉行開幕典禮，藤井克之夫婦、駐日代表謝長廷、日本眾議員菊田真紀子、藤井小百合的恩師明智學院教授吉爾（Tom Gill）、台灣文化中心主任王淑芳等人出席。

謝長廷致詞時表示，他在2020年因公前往新潟縣時曾與藤井克之會晤，對於藤井將思念女兒的父愛化作對台灣這片土地的大愛非常感動。

他說，藤井記錄台灣各地的風景、街道和人群，也體會藝術創作是如何將生命中的瞬間化為永恆，成為台日共有的文化記憶。此展不僅是藤井用畫筆創作的家族畫冊，也是台日友好與藝術交流的佳話。

日本畫家藤井克之（左）的墨彩畫展「描繪台灣」14日在東京開幕，作品呈現藤井描繪癌逝愛女小百合對台灣的感動。駐日代表謝長廷（右）說，可看得出父女情深及台日友情。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月14日

藤井是新潟縣人，同樣是新潟出身的菊田致詞時表示，小百合正值青春年華卻香消玉殞，令人悲傷；而藤井訪台重新體認愛女在台灣的輝煌人生，用畫筆畫出來，她相信藤井及小百合都已能走上第二段人生。

吉爾說，小百合原本精神上有苦惱，但去了台灣後，彷彿變成另一個人，他可以想像台灣對小百合而言是個療癒憂傷的地方。小百合在台灣是一位受歡迎的教師，結交很多台灣朋友，他從小百合的臉書（facebook）看到小百子與友人的通訊2/3是用中文寫的，可知小百合在台灣過得充滿活力、很幸福。

台灣文化中心指出，小百合長年受憂鬱症所苦，因緣際會赴台旅遊後愛上台灣並定居台灣教授日文，其後因罹癌返日醫治未果於2016年病逝，得年32歲。藤井為了完成愛女心願，造訪台灣各地，以繪畫記錄愛女生活和旅行過的風景名勝並舉辦畫展，引起廣大迴響。

開幕式後，謝長廷對媒體表示，小百合愛台灣，所以身為父親的藤井也愛台灣，藤井將愛女短暫的生命畫成畫作、畫成對台灣的愛，更長遠、更具體。他認為這是很感人的故事，可以做為台灣跟日本友情的連結，傳得更久更遠。

藤井在導覽畫作時，站在「台北市雙城街夜市」畫作旁對媒體說，他到台灣的第一餐就是小百合帶他到雙城街夜市點幾道菜，第一道就是臭豆腐，讓他印象深刻，一開始品嚐起來頭昏眼花感覺很嗆；很不可思議，現在他變得很愛吃臭豆腐。

藤井笑著展開雙臂說：「現在他在臭豆腐店前都還這樣深呼吸。」他說，臭豆腐如果沒吃5、6次，大概不懂得那滋味。

日本畫家藤井克之的墨彩畫展「描繪台灣」14日在文化部駐日台灣文化中心開幕，他在描繪台北市雙城街夜市的畫作前說，愛女小百合請他吃的第一道台灣料理就是臭豆腐。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月14日

被問及何時再訪台，他答說，大概5月左右此展結束後，若可以的話，他希望一年訪台3、4次；小百合去過的地方、喜歡的店很多，他想造訪這些地方，懷著思念之情作畫。

藤井之前因為怕看了女兒做的備忘錄、日記會傷心，所以不太看，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐的這3年，他翻閱的機會較多，想造訪之地多，心想：「餘生畫台灣大概是畫不完了。」

被問及小百合最初為何會去台灣，藤井表示，小百合在日本的時候罹患憂鬱症，反覆住院、出院，無法過得很安穩。當時小百合有日本朋友在台灣工作，那位友人過不久就要返回日本，小百合媽媽勸她趁友人還在台灣時到台灣散散心，轉換心情。

藤井回憶，小百合難忘在故宮喝的茶，好像喝得身體通暢，感受到似乎冥冥之中注定什麼似的。小百合第一次台灣之旅受到很多台灣人的親切對待，覺得台灣真是很友善的國家，所以就想住在台灣。

他說，小百合去台灣之後就擺脫憂鬱症了，小百合的人生很長一段時間繞行很多路，終於能在台灣開啟自己的新人生，正在高興之際，卻發現罹患乳癌，真的很諷刺。

藤井說，有時自己會想：「如果小百合還活著，現在在台灣過著什麼樣的生活呢？是不是幫我生了個台日混血的孫子呢？」。

「描繪台灣」展3月15日至4月14日於台灣文化中心舉行，共展出台灣各地風景和人物等相關畫作計25幅，透過細緻深刻的筆觸，記錄這一段台日藝文交流美事與民間情誼佳話。（編輯：周永捷）1120314