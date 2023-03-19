台南400主視覺應用徵選 融入街景及伴手禮

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）迎接台南400年，台南市文化局舉辦視覺識別系統應用徵選，透過商品開發、空間布置及創意提案等方式擴大民間參與，已融入10處空間成為另類地標，伴手禮等授權商品也將量產。

台南市政府文化局代理局長陳修程今天透過新聞稿表示，「台南400」視覺系統由台南出身的設計師李明道（Akibo）操刀，視覺元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、祀典武廟、鳳凰花、鯤鯓沙灘及藍晒圖文創園區等在地內涵，標準字「臺南」取自孔廟匾額「全臺首學」及昭和11年台南州文件，從歷史與在地特色發想全新台南氣味。

陳修程指出，去年底開始的台南400主視覺徵件活動已結束，民間單位以商品開發、空間布置及創意提案等方式響應，一起組成台南400年不可或缺的每一刻。

他說，全市10個空間布置地點，包括商圈店面、巷弄小徑、觀光飯店、文創園區、車站及宮廟，以創意融合台南400主視覺的繽紛色彩，讓遊客及市民可在城市角落發現驚喜。

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陳修程進一步表示，如夏林路「矮仔成蝦仁飯」極具氣勢的招牌、台南特色巷弄「蝸牛巷」的電線桿、大員皇冠假日酒店大廳、西竹圍之丘文創園區的大型公仔、及往安平路上的街景白牆，都可發現台南400主視覺身影。

他說，111年度商品授權申請通過59項提案，包括大員皇冠假日酒店禮盒、明新食品以及Doga辣椒零嘴禮盒，還有木工藝品、手工拖鞋及顯現台南在地特色的沉香環，預計在今年內由各申請單位陸續完成打樣及量產，使民眾到台南遊玩帶走的伴手禮，將別具台南400紀念意義。（編輯：方沛清）1120319