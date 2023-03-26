香港指揮大賽結果出爐 委內瑞拉籍巴拉斯奪冠

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第2屆香港國際指揮大賽22日起登場，26日揭曉比賽結果，由委內瑞拉籍指揮羅多佛．巴拉斯（Rodolfo Barráez）拿下本屆冠軍。（香港小交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月26日

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（中央社記者趙靜瑜香港26日電）第2屆香港國際指揮大賽結果今天揭曉，由委內瑞拉籍指揮巴拉斯奪冠，將可獲得獎金港幣20萬元（約新台幣77萬元）以及指揮香港小交響樂團的機會。

羅多爾福．巴拉斯（Rodolfo Barráez）目前是新加坡交響樂團副指揮，他在獲獎之後接受媒體採訪時表示，他一開始是學小提琴，第二才學習管弦樂指揮，「我可以知道香港小交響樂團有多累。」他表示，很榮幸能夠得到這個獎，未來希望作為一個音樂的橋梁，能把大家都連結在一起。

巴拉斯表示，他很感謝現任洛杉磯愛樂音樂總監古斯塔沃．杜達美（Gustavo Dudamel）給他的所有教導與支持，「他讓我有自信站上舞台，透過音樂到了香港以及世界。」

台灣青年指揮吳曜宇獲得第2名，以色列參賽者31歲梅靈（Mikhail Mering）獲得第3名。吳曜宇也拿到現場最佳觀眾大獎以及新委約作品最佳演繹獎。

由香港小交響樂團主辦的第2屆香港國際指揮大賽今天在香港大會堂舉行總決賽，目前擔任新加坡交響樂團副指揮的巴拉斯全程背譜，展現他對舒曼「第四號交響曲」的熟稔與自信。

在莫斯科大劇院室內樂團擔任指揮的梅靈也指揮舒曼「第四號交響曲」，指令清晰，中規中矩。吳曜宇指揮貝多芬「第四號交響曲」，無論是技巧與音樂性都表現得無懈可擊。

評審結果公布之後，評審團聯合主席之一、香港小交響樂團桂冠音樂總監葉詠詩接受媒體訪問時表示，第1名跟第2名分數相當接近，最後經過討論達成共識。德國karsten witt音樂經理人公司總監胡弦月表示，巴拉斯的指揮用了很少的動作卻驅動了樂團，相當迷人。

香港國際指揮大賽是香港及鄰近亞太地區唯一的國際級指揮大賽，希望為35歲以下的年輕指揮打開視野，蓄積更多發展能量。（編輯：張雅淨）1120326