更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

香港指揮大賽結果出爐 委內瑞拉籍巴拉斯奪冠

2023/3/26 21:15（3/26 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第2屆香港國際指揮大賽22日起登場，26日揭曉比賽結果，由委內瑞拉籍指揮羅多佛．巴拉斯（Rodolfo Barráez）拿下本屆冠軍。（香港小交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月26日
第2屆香港國際指揮大賽22日起登場，26日揭曉比賽結果，由委內瑞拉籍指揮羅多佛．巴拉斯（Rodolfo Barráez）拿下本屆冠軍。（香港小交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜香港26日電）第2屆香港國際指揮大賽結果今天揭曉，由委內瑞拉籍指揮巴拉斯奪冠，將可獲得獎金港幣20萬元（約新台幣77萬元）以及指揮香港小交響樂團的機會。

羅多爾福．巴拉斯（Rodolfo Barráez）目前是新加坡交響樂團副指揮，他在獲獎之後接受媒體採訪時表示，他一開始是學小提琴，第二才學習管弦樂指揮，「我可以知道香港小交響樂團有多累。」他表示，很榮幸能夠得到這個獎，未來希望作為一個音樂的橋梁，能把大家都連結在一起。

巴拉斯表示，他很感謝現任洛杉磯愛樂音樂總監古斯塔沃．杜達美（Gustavo Dudamel）給他的所有教導與支持，「他讓我有自信站上舞台，透過音樂到了香港以及世界。」

台灣青年指揮吳曜宇獲得第2名，以色列參賽者31歲梅靈（Mikhail Mering）獲得第3名。吳曜宇也拿到現場最佳觀眾大獎以及新委約作品最佳演繹獎。

由香港小交響樂團主辦的第2屆香港國際指揮大賽今天在香港大會堂舉行總決賽，目前擔任新加坡交響樂團副指揮的巴拉斯全程背譜，展現他對舒曼「第四號交響曲」的熟稔與自信。

在莫斯科大劇院室內樂團擔任指揮的梅靈也指揮舒曼「第四號交響曲」，指令清晰，中規中矩。吳曜宇指揮貝多芬「第四號交響曲」，無論是技巧與音樂性都表現得無懈可擊。

評審結果公布之後，評審團聯合主席之一、香港小交響樂團桂冠音樂總監葉詠詩接受媒體訪問時表示，第1名跟第2名分數相當接近，最後經過討論達成共識。德國karsten witt音樂經理人公司總監胡弦月表示，巴拉斯的指揮用了很少的動作卻驅動了樂團，相當迷人。

香港國際指揮大賽是香港及鄰近亞太地區唯一的國際級指揮大賽，希望為35歲以下的年輕指揮打開視野，蓄積更多發展能量。（編輯：張雅淨）1120326

由香港小交響樂團主辦的第2屆香港國際指揮大賽26日揭曉最終結果，由委內瑞拉籍指揮羅多佛．巴拉斯（Rodolfo Barráez）（前右）奪冠。中央社記者趙靜瑜攝 112年3月26日
由香港小交響樂團主辦的第2屆香港國際指揮大賽26日揭曉最終結果，由委內瑞拉籍指揮羅多佛．巴拉斯（Rodolfo Barráez）（前右）奪冠。中央社記者趙靜瑜攝 112年3月26日
#巴拉斯
#吳曜宇
#舒曼
吳曜宇
香港國際指揮大賽決賽名單出爐 吳曜宇晉3強香港國際指揮大賽8強出列 吳曜宇挺進準決賽
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族