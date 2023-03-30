史哲、蕭宗煌會見捷克博物館訪團 盼躍進文化交流

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（中央社記者王寶兒台北30日電）文化部長史哲今天與故宮院長蕭宗煌會見捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）、副館長斯特利（Michal Stehlík）等人，隨姊妹館首檔交流展2024年在台博館登場，史哲也期盼開啟更多合作。

盧卡其於去年9月隨同捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）率領的訪團來台，並正式與國立台灣博物館簽訂姊妹館協議書。

本次盧卡其等人再度隨同捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）所率領的大型訪問團來台，捷克國家博物館、台博館雙方於昨天進一步簽訂「捷克城堡與古堡特展」展覽合作意向書。預計2024年在台博館展出「捷克城堡與古堡特展」，作為2館締結姊妹館後第1檔交流展。

史哲今天透過新聞稿表示，非常欣喜捷克國家博物館與台灣相關博物館開啟合作交流，期待雙方的合作策展，可以結合國立故宮博物院的宮廷文物，以及國立台灣博物館甚至國立台灣歷史博物館等貼合當代台灣的庶民典藏品，發展出獨特的展覽敘事，提升台、捷博物館交流的深度與廣度。

史哲表示，文化部作為博物館主管機關，一定會全力協助2國博物館間的合作交流。同時，文化部也將以今年剛於捷克所設的文化組為重要據點，展開台、捷間更多元的文化交流。

蕭宗煌曾任台博館館長，蕭宗煌表示，捷克國家博物館與台博館的合作淵源可追溯至約20年前，雙方曾於2005年、2007年進行展覽交流。故宮去年也與捷克國家博物館締結姊妹館，並受捷克邀請，正在規劃故宮文物至捷克展出的可能，期待促成捷克國家博物館在2025年展出包含故宮及其他博物館的展品。

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盧卡其表示，捷克非常重視與台灣重要博物館的合作機會，本次與故宮及台博館的洽談深具收穫，近期也將與台灣館方展開實質策展對話，希望能推出結合台灣多元類型且具代表性的文物，以精彩的敘事軸線，吸引捷克當地甚至全歐洲的民眾前來參觀。

捷克國家博物館成立於1818年，擁有超過2000萬件的典藏，為捷克最大的博物館。「捷克城堡與古堡特展」預計展出世界文化遺產布拉格城堡及庫倫洛夫城堡的影像及模型，也規劃展出捷克國家博物館重要文物典藏。（編輯：陳政偉）1120330