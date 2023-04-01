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國漫館規劃新場址 行政院拍板落腳台中刑務所

2023/4/1 14:16（4/1 14:46 更新）
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地方爭取國家漫畫博物館續留台中，行政院副院長鄭文燦（前右4）會同台中市長盧秀燕（前右3）、文化部長史哲（左2）、立法院副院長蔡其昌（左4）等人1日到台中刑務所現勘。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
地方爭取國家漫畫博物館續留台中，行政院副院長鄭文燦（前右4）會同台中市長盧秀燕（前右3）、文化部長史哲（左2）、立法院副院長蔡其昌（左4）等人1日到台中刑務所現勘。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）地方爭取國家漫畫博物館續留台中，行政院副院長鄭文燦今天到台中刑務所現勘，會中宣布將作為國漫館新場址，文化部也表示，年底前將策展，讓大家在這裡遇見台灣漫畫，體驗台漫魅力。

民國106年前台中市長林佳龍時期，中市府與文化部預計在中台灣電影中心合建國家漫畫博物館，直到109年時前文化部長鄭麗君卸任前認為，建築不符合國漫館需求，因此國漫館開始另覓場址，歷經帝國糖廠、新民街倉庫群等地點會勘選址。

文化部推動「再造歷史現場專案計畫」，補助台中市政府辦理「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，結合台中州廳、台中刑務所與綠空計畫等3大計畫構建未來城區，其中台中刑務所在今年修復完成後，立法院副院長蔡其昌等人，向中央爭取將國漫館設於台中刑務所。

鄭文燦今天會同台中市長盧秀燕、文化部長史哲、蔡其昌與立委黃國書、江啟臣、楊瓊瓔、何欣純、莊競程、林靜儀等人，前往台中刑務所現勘。

鄭文燦會中宣布，國家漫畫博物館歷經多年籌備，今天終於可以定案，將在台中刑務所宿舍群及新建的北側基地，「成為台灣首座且是唯一的國家級漫畫博物館」。

鄭文燦說，漫畫是所有國民共同的記憶，行政院一定會在預算上給予支持，今年度就將以軟體先行，期許文化部仔細規劃，讓國漫館成為大家容易走進來的地方，相信將成為台中的文化新地標，並作為台灣漫畫重要的展演舞台。

史哲則引用漫畫灌籃高手中的經典名言：「現在放棄的話，比賽就結束了」。他說，自己上任以來，完成國漫館始終是心中重要的工作項目，也促使自己上任第1個月就到台中重新現勘所有可能場址。

史哲指出，台中刑務所東、北側兩區合計超過2公頃，未來國漫館將跳脫單點的建築形式，由19棟日式建築結合新建博物館，形成一個匯集漫畫創作、體驗、交流、市集、演出，以及滿足專業典藏、研究、展示等機能的國家級博物館園區。

史哲表示，將與台中市政府密切攜手合作，文化部一定會立即啟動、立即策展，讓大家立即享受。在今年底前將策展，讓大家在這裡遇見台灣漫畫，體驗台漫的魅力。

蔡其昌說，台中市舊城區擁有許多古蹟、歷史建築，隨著逐漸修復完成，台中城中城也即將翻轉。回顧過去爭取國漫館落腳台中的歷程，一路走來十分艱辛，但他的信念是「最重要的是解決問題」，期盼國漫館儘速塵埃落定、落腳台中。

盧秀燕指出，台中是漫畫之都，這麼多年不分朝野黨派，都想爭取國漫館在台中。她讚許史哲有眼光，刑務所是最適合國漫館的場域，也呼應文化部的宣示，希望今年底前就能順利開展。

台中市政府說明，台中刑務所官舍群基地面積超過2公頃，是日治時期3大監獄的職員宿舍住所，台中刑務所同時具有日治中期、末期及戰後初期3種風格的歷史建築，目前東側區域已修復完成，北側區域規劃修復中，可彈性運用。（編輯：謝雅竹）1120401

地方爭取將國漫館設於台中刑務所。台中刑務所官舍群基地面積超過2公頃，是日治時期3大監獄的職員宿舍住所，台中刑務所同時具有日治中期、末期及戰後初期3種風格的歷史建築，目前東側區域已修復完成。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
地方爭取將國漫館設於台中刑務所。台中刑務所官舍群基地面積超過2公頃，是日治時期3大監獄的職員宿舍住所，台中刑務所同時具有日治中期、末期及戰後初期3種風格的歷史建築，目前東側區域已修復完成。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
地方向中央爭取將國家漫畫博物館設於台中刑務所，文化部長史哲（前左）1日前往台中現勘表示，年底前將策展，讓大家在這裡遇見台灣漫畫，體驗台漫魅力。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
地方向中央爭取將國家漫畫博物館設於台中刑務所，文化部長史哲（前左）1日前往台中現勘表示，年底前將策展，讓大家在這裡遇見台灣漫畫，體驗台漫魅力。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
地方爭取國家漫畫博物館續留台中，行政院副院長鄭文燦（前中）1日到台中刑務所現勘，他會中表示，國家漫畫博物館歷經多年籌備終於可以定案，台中刑務所將作為國漫館新場址。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
地方爭取國家漫畫博物館續留台中，行政院副院長鄭文燦（前中）1日到台中刑務所現勘，他會中表示，國家漫畫博物館歷經多年籌備終於可以定案，台中刑務所將作為國漫館新場址。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
#台中刑務所
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