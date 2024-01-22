生前促台灣螃蟹名錄 台博館推學者王嘉祥紀念展

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（中央社記者王寶兒台北22日電）已故台博館退休副研究員王嘉祥致力螃蟹研究，曾促成台灣與新加坡2地學術交流，發表「台灣螃蟹名錄」。台博館即日起推出「紀念王嘉祥副研究員螃蟹標本展」，其中展出以王嘉祥為名的螃蟹新種。

王嘉祥（1947-2022）在1979年畢業於國立台灣師範大學生物系（今生命科學系），同年於台灣省立博物館（今國立台灣博物館）任職，雖當時被分派至植物學組，但第1份工作卻是有關螃蟹的研究計畫，他也因此深深迷上螃蟹的世界，並在3年後調職到動物學組，全心投入螃蟹研究。

1984年起，王嘉祥與國立新加坡大學生物系教授黃𥜥麟開啟2地間長達20多年的螃蟹研究合作，共同於2001年及2017年發表2次「台灣螃蟹名錄」，如建立台灣螃蟹的「戶口名簿」，整理出800多種台灣蟹類，為台灣與國際的螃蟹研究基礎科學樹立全新里程碑。

台博館今天舉行「紀念王嘉祥先生螃蟹新種發布會」，並透過新聞稿表示，只要是研究甲殼類的國內、外專家學者幾乎都與王嘉祥熟識，且王嘉祥在2003年退休後仍心繫研究工作至辭世，因此也推出「紀念王嘉祥副研究員螃蟹標本展」，讓民眾能在觀看螃蟹標本時，了解生物學家的工作。

國立中興大學生命科學系教授施習德於發布會中，特別致贈老王澤蟹、嘉祥擬相蟹共8隻螃蟹標本給台博館典藏，老王澤蟹與嘉祥擬相蟹皆為新種發現，特別以王嘉祥名字及其綽號「老王」命名，前者發表於「國立台灣博物館學刊」，後者發表於中央研究院的Zoological Studies。

施習德回憶，1993年起因研究需要與王嘉祥開啟信件往來，當時研究數位化尚未普及，要獲得文獻資料並不容易，但王嘉祥一直很熱心，是值得尊敬且對環境研究負擔責任的老師，黃𥜥麟總叫王嘉祥「老王」，因此此次他們便以「老王澤蟹」命名新種，未來也會不負王嘉祥的期待，持續投入螃蟹研究。

台博館館長洪世佑會中則致贈「國立台灣博物館學刊」王嘉祥副研究員紀念論文專輯予王嘉祥遺孀林淑芳，感謝王嘉祥對於博物館與台灣甲殼類研究的努力與貢獻，新種以紀念王嘉祥而命名，也足見王嘉祥在學界的先驅地位。

「紀念王嘉祥副研究員螃蟹標本展」即日起於台博館本館展出。（編輯：張雅淨）1130122