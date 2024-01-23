30年2場楊逵音樂會 復刻專輯反威權壓迫

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）已故前輩作家楊逵的小說「鵝媽媽出嫁」及許多作品，曾由一群熱血音樂人改編成音樂作品，分別在30年前及30年後舉行音樂會，近期由目宿媒體發行「三十鵝麗」專輯，重現楊逵精神。

楊逵曾多次入獄，一生以行動及作品反對威權壓迫並提倡自由平等，1993年由朱約信等人發起「楊逵─鵝媽媽出嫁」紀念音樂會在台大視聽小劇場舉行，後由水晶唱片發行專輯；2023年9月當年的參與者在原地復刻這場特別的活動，引起許多愛樂人關注。

根據目宿媒體發布新聞稿，當年水晶唱片發行「楊逵：鵝媽媽出嫁」專輯影響十分深遠，不僅以歌曲詮釋台灣作家楊逵精神，更催生林生祥改編鍾理和作品的「大地書房」、鬥鬧熱走唱隊改編賴和作品的「河」、吳志寧改編「吳晟詩歌」等多張文學音樂專輯。

「三十鵝麗」專輯則融合1993年、2023年兩場音樂會現場錄音，繼續傳唱「楊逵的歌」，歌曲包括1993年「菊花開的時」改編自楊逵小說「水牛」；「送報伕」改編自楊逵同名小說。

全新歌曲有吳志寧「握拳不是為了揮向誰」，將詩人吳晟獻給楊逵之子楊建的詩作「和平宣言——致楊建」加以譜曲；裝咖人樂團成員張嘉祥、朱雨民的「仙洞」，則改編自楊逵小說「剁柴囝仔」「貧農的變死」。

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「三十鵝麗」專輯製作人朱約信表示，這次為了復刻計畫，在有限的預算下靠著熱血和理念邀來所有演出人員，也獲得維光音樂陳恩光錄音師的義氣相挺，裝幀設計則請到葛萊美獎得主、設計師蕭青陽，以「故事集」的概念包裝，希望吸引各年齡層的朋友一起來閱讀楊逵。

朱約信說，「一想到我們這些傻子湊起來搞出一些很不錯的音樂，這些雜七雜八、亂忙一通的傻事都值得了」。（編輯：李亨山）1130123