客家八音樂師鍾雲輝辭世 文化部代頒總統褒揚令

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（中央社記者張已亷高雄30日電）客家八音樂師鍾雲輝21日辭世，告別式今天舉行，文化部代表頒贈總統褒揚令，客家委員會頒發旌揚狀，高雄市政府頒發褒揚狀，感念他奠基美濃客家八音傳承與教育推廣。

文化部政務次長李靜慧、客委會主委楊長鎮、高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞、民進黨籍立委邱議瑩及多名地方民意代表出席鍾雲輝告別式，感謝他將一生貢獻給客家八音，延續台灣客家文化。

楊長鎮告訴中央社記者，參加鍾雲輝的告別式，非常感謝鍾雲輝花了一輩子，6、70年在傳承與發揚客家八音文化，讓客家傳統更富足，除了對鍾雲輝的家屬表達哀弔之意，也感謝鍾雲輝對本土文化及客家文化的貢獻。

楊長鎮說，客家八音在地方生命禮俗扮演重要地位，賦予基層生活濃厚客家文化精神，鍾雲輝於2019年獲頒「客家貢獻獎－傑出成就獎－藝術文化類」獎項，一輩子致力傳承客家八音文化。

鍾雲輝人稱「阿波西」，1938年生於美濃，17歲擔任八音團頭手，擅長嗩吶，以傳統4人組演奏類型，為客家人婚喪喜慶等生命禮俗演奏超過一甲子，成立「長興客家八音團」，曾受邀到法國、瑞士、美國等地演出，長期擔任「竹頭背客家八音團」顧問，致力推廣客家八音，1988年獲「高雄縣藝文傳統音樂類傑出民間藝人」。

他創辦的客家八音團於1988年、2006年得到高雄縣及文化部公布為傳統表演藝術類文化資產保存團體。（編輯：管中維）1130130