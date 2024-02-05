台博館迎龍年 新春文化體驗初二至元宵節不間斷

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（中央社記者王寶兒台北5日電）迎接龍年到來，國立台灣博物館以「光」為主題，推出新春主題活動「光，接龍就對了」，從11日大年初二到24日元宵節期間，透過剪紙、解謎、斗方賀圖下載等打造文化新春體驗。

呼應龍年，台博館今天發布新聞稿表示，春節期間可到台博館本館「漂鳥集-台灣候鳥展」尋找恐龍是鳥類祖先的線索；古生物館「古生物大展」則深入探索恐龍從中生代開始不斷演化的各式形態到滅絕的過程，蒐集更多跟「龍」有關的線索。

台博館在15日到18日則在古生物館推出「龍光煥發剪好運-共創大龍燈」活動，邀請大眾動手剪出心中的恐龍，預計集結116隻創作，象徵百年博物館與大眾共同邁入第116年。集體創作成果將於元宵節前夕在鐵道部園區亮相。

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24日將在台博館古生物館舉辦「龍就愛講好話-自主探索任務」、鐵道部園區有「夜探台博喜接龍-趣味闖關集章」、「台博導覽龍好聽-夜光版特展導覽」等多項活動。還有針對外籍旅客推出的「你龍我龍樂觀光-限量紅包袋兌換」特別活動，外籍旅客持護照購票入館就能領取限量「人人龍有錢」紅包袋。

台博館目前發行3款斗方賀圖，結合館藏雙龍天公燈座用彩紙、古生物館的恐龍，即日起開放民眾可至台博館臉書粉絲專頁下載後到超商列印或轉發。（編輯：李亨山）1130205