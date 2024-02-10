波蘭擊樂美少女 衛武營演出傳遞新世代演奏風采

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）應衛武營國際音樂節之邀，波蘭新生代打擊樂家瑪麗安娜．貝德納絲卡將訪台，除在開幕音樂會「幻想說鼓」演出，也將帶來獨奏會，傳遞新世代擊樂風采。

根據衛武營提供的新聞資料，瑪麗安娜（Marianna Bednarska）拿到2019年日內瓦國際擊樂大賽首獎，同年拿到瑞士信貸青年獨奏家比賽大獎，不只如此，她曾在2009年闖進波蘭歐洲歌唱大賽年度青年音樂家決賽，歌聲與手上擊樂技巧相互交融，善用全身肢體語言傳遞樂曲的魅力。

瑪麗安娜在波蘭華沙成長，從小學鋼琴，音樂基底扎實，後來受到阿姨演奏打擊樂的影響，瑪麗安娜開始接觸打擊樂，「當時的我對於在演奏打擊樂的人，跟打擊樂可以發出的各種聲音感到非常驚艷，我可以透過手勢、唱歌、呼喊甚至身體語言，傳遞我對音樂的想法，這讓我放下鋼琴，決定成為擊樂家。」

瑪麗安娜在華沙音樂學院學習音樂，畢業後前往德國斯圖加特國立音樂與表演藝術大學獲得學士學位，後來到日內瓦音樂大學就讀研究所。她透過參加各種打擊樂比賽，走出自己的音樂之路。

「透過比賽，我在不同風格的樂曲中展現不同擊樂個性，我還可以用表演提升我的演奏感染力，用我嘴發出的聲音演奏這些作品，非常有趣。」瑪麗安娜從獨奏玩到跟管弦樂團合奏，一步步實踐夢想，「希望透過我的演奏，讓大家更認識打擊樂，就像認識鋼琴或小提琴一樣。」

不演出的時候，瑪麗安娜就像一般人，她喜歡散步、爬山，也會去看電影、喝咖啡，「好好的生活對音樂演出很重要，這些都會激發音樂的靈感，也能保持一種平衡。」

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瑪麗安娜將參與2024衛武營國際音樂節「幻想說鼓」開幕音樂會，4月12日在衛武營音樂廳舉行。音樂會將由法國指揮家羅菲指揮國立台灣交響樂團，在台灣首演匈牙利作曲巨擘彼得‧于特福許（Peter Eotvos）2012年創作的「說鼓」，瑪麗安娜將擔任「說鼓人」，運用打擊樂融合說唱藝術，與樂團交織聽覺盛宴。

開幕音樂會外，瑪麗安娜也將舉行獨奏會「鼓動」，4月14日在衛武營表演廳演出，帶來多首成名之作。（編輯：龍柏安）1130210