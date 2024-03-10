紀念音樂會睽違3年 中壢藝術館再響起鄧雨賢歌謠

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）第15屆紀念鄧雨賢音樂會今天在中壢藝術館舉行，邀請國際級歌手及台灣南北8支合唱團演出，客委會副主委范佐銘表示，鄧雨賢是台灣歌謠之父，透過音樂讓大家了解台灣平常生活樣貌。

為感念「台灣歌謠之父」鄧雨賢對音樂及文化的貢獻，並鼓勵及發掘創作人才，桃園愛樂管弦樂團從2004年起舉辦紀念音樂會，2021年起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷3年，今年才恢復舉辦。

范佐銘出席活動致詞表示，鄧雨賢是台灣歌謠之父也是客籍作曲家，鄧雨賢透過音樂讓大家了解台灣平常的生活樣貌，雖然紀念音樂會因疫情曾停辦多年，但很開心今天可以欣賞好音樂。

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桃園愛樂管弦樂團團長盧孝治說，音樂會邀請國際級歌手，像是來自日本「二期會」歌劇團的森裕美子，出身台灣竹山、畢業於武藏野音樂大學的張瑞銘，還有孫韻璇等人演唱，音樂會也重現當年日文詞、河洛詞的風情。

盧孝治指出，出生在桃園龍潭的鄧雨賢，生前創作近百首台灣歌謠曲目，最膾炙人口的代表作有四季紅、月夜愁、望春風及雨夜花，合稱「四月望雨」；也有以日文筆名「唐崎夜雨」發表日語歌，是1930年代台灣精神與文化層面最好的寫照。（編輯：李錫璋）1130310