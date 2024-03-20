霹靂月才子談無慾走入漫畫 穿越現代智鬥詐騙集團

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（中央社記者王寶兒台北20日電）霹靂布袋戲人氣角色「月才子」談無慾亦正亦邪，舞台劇編劇初雲洛與新人漫畫家子詡合作，在漫畫「肥羊重生後：無慾．無敵」讓談無慾穿越現代，幫助作家智鬥詐騙集團，漫畫今天上線。

「肥羊重生後：無慾．無敵」由霹靂參與漫畫角色個性刻劃及造型監修，講述人氣作家莫少宣生前遭詐騙集團囚禁，死後重生與穿越時空而來的談無慾相遇，談無慾將運用聰明才智與莫少宣攜手戰勝詐騙集團，談無慾也將在現代世界面臨各種新奇體驗。

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「肥羊重生後：無慾．無敵」今天起在橘子集團旗下原創內容平台beanfun!漫畫星上線。beanfun!漫畫星透過新聞稿表示，以「肥羊重生後：無慾．無敵」打頭陣，將連推「RUMI的奇妙冒險」及「地獄犬受難日」等不同跨域改編漫畫作品。

「RUMI的奇妙冒險」由漫畫家韋宗成執筆，以在台灣發跡的Vtuber RUMI懶貓子為主題，描述RUMI懶貓子穿越到另一個次元，努力與高中生天惟還有他的朋友們展開找回原世界的冒險旅程；「地獄犬受難日」則改編自台灣角川出版的耽美同名小說，由擅長女性向、BL類創作的漫畫家心融操刀。（編輯：張雅淨）1130320