齊邦媛辭世 蔡總統：感謝將台灣文學帶到世界

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（中央社記者賴于榛台北30日電）「巨流河」作者齊邦媛28日辭世，享嵩壽101歲。總統蔡英文今天說，感謝齊邦媛將台灣的湛藍與靜美，帶到世界，台灣永遠不會忘記齊邦媛為文學的努力和奮鬥。

以「巨流河」一書引起華人世界廣大共鳴的作家、翻譯家 齊邦媛 齊邦媛小檔案 1924年2月19日生於遼寧鐵嶺

學歷：武漢大學外文系、台灣大學、中興大學、佛光大學榮譽博士 經歷 1947年來台，任台大外文系助教，婚後隨夫赴台中，任教於台中一中、中興大學、靜宜大學，並兼故宮英文秘書

1969年創辦中興外文系，任首屆系主任

1972年任國立編譯館人文社會組主任，推動多項經典編譯計畫，完成「中國現代文學選集」（An Anthology of Contemporary Chinese Literature: Taiwan 1949-1974）

1977年任台大專任外文系教授，1988年退休獲頒名譽教授

1992年任「中華民國筆會季刊」主編，繼續推動當代文學作品外譯計畫

2009年自傳「巨流河」出版，獲亞洲出版獎首獎等諸多獎項

2011年台大授予榮譽博士學位 作品 千年之淚 : 當代臺灣小說論集

評論十家

霧漸漸散的時候：臺灣文學50年

一生中的一天：齊邦媛散文集

巨流河

洄瀾：相逢巨流河 資料來源：台大圖書館 看更多 關閉 ，28日凌晨過世，享嵩壽101歲。

蔡總統今天透過臉書表示，台灣文學巨擘齊邦媛離開人世，齊邦媛過往的字裡行間，都讓人感受到對文學的熱愛、對土地的深情，以及對人和歷史的開闊豁達，而就如同在「巨流河」最後所說，「一切歸於永恆的平靜」，台灣永遠不會忘記齊邦媛為文學的努力和奮鬥。

總統指出，齊邦媛曾說，對台灣文學的態度是奉獻、是感情，「巨流河」獻給所有為國家獻身的人，而齊邦媛則將自己獻給了台灣文學，不僅鼓吹設立國家文學館，給台灣文學一個「家」，更組了一個英譯團隊，翻譯台灣的短篇小說超過400篇、散文超過300篇、詩作將近800首。

「巨流河的齊邦媛，是台灣永遠的齊邦媛」，蔡總統表示，謝謝齊邦媛將台灣文學的湛藍與靜美，帶到世界，齊邦媛將永遠是台灣文學長河中的粼粼波光。

齊邦媛1924年出生於遼寧鐵嶺，武漢大學外文系畢業。曾於美國、德國等大學講授台灣文學，返台後擔任中興大學外文系創立的首任系主任。

齊邦媛任職國立編譯館期間，推動國民中學教科書的改革，將楊逵、黃春明、楊喚等台灣本土作家的作品編入教科書；後於台大外文系授課，退休後獲頒聘為名譽教授，2009年獲頒第5屆總統文化獎、2014年獲第34屆行政院文化獎。（編輯：林克倫）1130330