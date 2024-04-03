唱響世界 「歌仔上青」比賽獲國際繆思創意金獎

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（中央社台北3日電）歌仔唱響世界，國際獎項協會創立的繆思創意獎日前公布今年第一季得獎名單，傳藝中心主辦的「歌仔上青」比賽，成功推動台語與傳統戲曲結合，吸引海內外近3000名青年參與海選，獲年度文化活動金獎。

繆思創意獎（MUSE Creative Awards）為全球設計及創意領域最具影響力的獎項之一，國立傳統藝術中心主任陳悅宜透過新聞稿分享，能獲此殊榮，不只是傳藝中心策辦「歌仔上青－2023全國歌仔戲比賽」的用心備受肯定，「也鼓舞了同仁的士氣」。

陳悅宜表示，傳藝中心深知文化養成是條長遠的路，既要力拚全民普及，更要從小向下扎根，未來將繼續透過各項計畫，兼顧廣度與深度，讓人人都願意親近自己的傳統文化，以傳統藝術為傲。

為符合時代潮流，「歌仔上青」初賽海選開放參賽者自拍短影音線上報名，讓年輕愛好者只要一支手機就能輕鬆參與，同時為降低報名門檻，主辦單位邀請歌仔戲明星演員錄製示範教學影片，也整合各協辦單位提供的教材、音樂，無償提供民眾下載學習，派出年輕歌仔戲演員深入校園，帶學子體驗歌仔戲趣味。

「歌仔上青」更首創行動報名車，在全國重要商圈走透透，提供民眾演唱教學、戲服借用、影片拍攝等一條龍服務，並與音樂社群平台StreetVoice街聲、KKBOX合作建立專屬歌單，串連線上COVER歌手、網紅KOL，讓年輕人感覺到唱歌仔戲也是一件很潮的事。

最後決賽宛如大型選秀節目，主辦單位安排專業歌仔戲編劇化身直播主，為觀眾即席分析參賽者唱詞意涵，進行趣味有獎徵答，寓教於樂推廣台灣台語於無形，讓許多線上觀眾大讚，看歌仔戲比賽就像看球賽一樣精彩。

本屆「歌仔上青」不只吸引台灣各地好手踴躍參賽，還有來自美國、香港、馬來西亞等國際友人共襄盛舉。年紀最小的青苗組選手藍士軒，拿到季軍時才剛滿6歲；原來一句台語都不會說的香港選手袁學慧，也在準備參賽過程透過學習歌仔戲，更熟悉台語及台灣文化。傳藝中心也期待繼續為文化傳承與語言保存注入新動力。（編輯：張雅淨）1130403