NSO樂音催淚 前任音樂總監呂紹嘉到場為團喝采

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（中央社記者趙靜瑜漢諾威12日電）NSO國家交響樂團歐洲巡演11日在庫佩爾音樂廳演出，現場2000樂迷隨樂音理解台灣文化，甚至激動落淚；定居漢諾威的前任音樂總監呂紹嘉夫婦到場聆賞，盛讚樂團演出就是最好的文化外交。

NSO歐洲巡演已經逐漸進入尾聲，第6場音樂會11日晚上在德國漢諾威的庫佩爾音樂廳（Kuppelsaal, Stadthalle Hannover）演出，樂團演奏益發純熟，音樂的細節通透，團員與指揮音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）可以說水乳交融，默契十足，整場音樂會激發出動人的感染力，表現不俗。

音樂會上最後一首安可曲來自前輩作曲家蕭泰然的「來自福爾摩莎的天使」演奏完畢之後，全場起立鼓掌喝采，場面令人動容。

音樂會後呂紹嘉也到訪後台與準．馬寇爾恭喜，呂紹嘉表示，NSO的演出已經排進歐洲古典音樂的主流，這次受邀在庫佩爾音樂廳演出，NSO就是音樂廳重要系列「PRO：MUSICA」節目之一，過去受邀參與這個系列演出的包括柏林愛樂、倫敦交響樂團等等，這就足以證明NSO的演奏水準已經被歐洲樂壇肯定。

「這場音樂會對我來說，樂團已經一步步往前邁進，我覺得很高興很感動。」呂紹嘉表示，NSO只要能一次比一次出眾，就是他的心願，「去年樂團到美國巡演，的確是很大的里程碑。今年歐洲巡演已經到了德國漢堡重要場地易北愛樂廳，一定要繼續做下去。」

呂紹嘉說，其實台灣現在很有名，「除了政治局勢之外，前兩天的地震在這裡都是重要頭條新聞，「現在透過台灣的藝術團體介紹台灣文化，大家也會很關心。」呂紹嘉也稱讚準．馬寇爾在安可曲之前的介紹非常動人，「他用美食介紹台灣，也以天災反證台灣人民的堅韌，是很好的說帖。」

NSO歐洲巡演即將進最後一站，13日將在法國巴黎香榭麗舍劇院演出，這也是今年巴黎文化奧運前哨演出。（編輯：李錫璋）1130412