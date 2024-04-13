領軍NSO歐洲巡演 準馬寇爾：用音樂說土地故事

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（中央社記者趙靜瑜巴黎13日電）NSO國家交響樂團歐洲巡演進入最後一站，13日將在巴黎香榭麗舍劇院演出，音樂總監馬寇爾說，透過音樂交朋友會比政治更自然，「我們用音樂說土地故事，大家都會有所共鳴。」

馬寇爾（Jun Markl）接受媒體聯訪時表示，歐洲巡演已經演出6場，從團員、獨奏家、觀眾到劇院與藝術經紀公司，他可以感受到大家對音樂會的支持與喜愛，「我想創造的是一個記憶的瞬間。」

馬寇爾說，音樂會上有大家充滿情感的演奏，「我也在安可曲之前，向觀眾說一些關於台灣的人民、天災地震到政治情勢，我也分享台灣的美食，讓大家對台灣有更多認識。」他並感性地說，也許大家日後會忘記當晚聽了些甚麼，「但會記得那是一個美麗的演出。」

馬寇爾表示，交響樂團可以是與世界溝通的平台，就像紐約愛樂曾去北韓做破冰演出，「但那是一次性事件，我認為NSO可以用音樂讓台灣走得更遠。」

馬寇爾認為，NSO是非常有價值的資產，「台灣需要跟國際社會建立更積極的關係，在政治上，商業上是如此，在音樂文化上更是如此。」

面對NSO出國巡演需要政府支持與民間企業募款，馬寇爾說他知道國際巡演成本很高，「這是投資，但台灣會因為樂團帶去的訊息被世界認識，這都是互惠的。」他並舉例，好的食物會對身體帶來好處，不僅僅只是花錢享受，這是一樣的道理。

「我想看到樂團的發展，就像我們學習歷史一樣。」馬寇爾說樂團今年將滿38年，在前任音樂總監呂紹嘉帶領時，樂團有了更多國際巡演，「我只是繼續延續，我有我自己的風格，我對法國音樂很擅長；我之後也會有新總監接手，繼續前行。」

多年來馬寇爾客席世界各大樂團，他心目中也有亞洲樂團排行，包括NHK交響樂團、讀賣交響樂團、東京大都會交響樂團、香港管弦樂團等等，「我認為NSO國家交響樂團進入這些優秀樂團之林，亦不遠矣。」

續任NSO音樂總監到2028年，馬寇爾表示，NSO團員都很自律，一次又一次的相處與演出，從缺點中走出來、持續進化，「瑞士那3場演出後，當地經紀公司就問，下次你們來是什麼時候，我覺得這是最好的讚美。」他也表示，有一就有二，「大家就會更認識台灣的NSO與台灣。」

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馬寇爾多年前受邀擔任法國里昂國家管弦樂團音樂總監時，他舉家搬遷到法國，深度理解法國文化，現在在台灣擔任音樂總監，他身體力行，感受台灣自然風土；他走訪美濃感受客家文化，甚至對當地傳統唱腔及民間樂器都饒富興趣，「這是我的習慣。」

馬寇爾表示，他的計劃總是長期的，「文化只有長期耕耘才看得到成果，雖然2025年才進入第2任，但我已經做了從現在到2028年樂季的節目規劃。」他表示，明年也會有日本巡演，他希望持續用世界通用的古典音樂語言，向世界展現台灣之音。（編輯：龍柏安）1130413