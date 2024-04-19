郝譽翔「青春愛讀書」首播 謝哲青帶路走讀北投

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）北投對台北人而言是個大花園，對作家郝譽翔來說卻是讓叛逆青春得以喘息的港灣，近期她參與「青春愛讀書」節目今天網路首播，節目中與主持人謝哲青共同帶領學子重溫她的成長足跡。

根據大愛電視台發布新聞稿，郝譽翔在節目中表示，許多人忘了關渡平原其實也是北投的一部分，郝譽翔回憶自己高中時代，關渡平原是一大片荒煙漫草，自帶神祕感，她常溜進去探險，讓自己的想像奔馳其中，如今這裡已蓋起一棟棟大樓。

郝譽翔說她動筆寫下「城北舊事」的原因，就是因為過去北投的野性正在消失，她想用文字記錄下活在她記憶中的北投。

郝譽翔也分享，她成長的北投因為政府「廢娼」政策的關係，風月場所繁華不再，有點像被遺忘在城市邊陲的小角落，但她也指出「那個北投同時也造就了我個性中的野性與邊陲性」。

除了跟隨郝譽翔回顧成長足跡，謝哲青更帶著3名高中生出外景，與北投當地復興高中同學互動，找尋連昭和天皇都感興趣的北投石、聆聽那卡西歌手的故事、跟著北投獨有的機車快遞服務，感受北投山城的溫暖。

走讀路線包括地熱谷、瀧乃湯、北投石自然保留區、梅庭、中心新村、關渡平原、關渡宮等地。

「青春愛讀書-帶一本書去旅行」節目，今天中午12時在網路YouTube頻道首播，21日下午6時大愛一台電視首播。（編輯：陳政偉）1130419