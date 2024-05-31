數位科技訴說鐵道故事 銘傳大學獲A+文資創意金獎

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）2024年A+文化資產創意獎今天舉行頒獎典禮，銘傳大學學生結合XR、NFC等數位科技，呈現鐵道沿線產業特色和珍貴故事，獲得「文資視覺傳達設計類」學生組金獎。

頒獎典禮今天在文化部文化資產園區舉行，文資局長陳濟民致詞表示，今年競賽項目計7大類，總收件數達2271件、總獎金達新台幣196萬元，均創歷屆新高，除了競賽及展演外，更規劃與大師對談及產業媒合會，讓設計新秀與產業結合，打造教育、傳承到實踐的創意人才交流平台，達到互動交流、媒合的效益。

根據文資局發布新聞稿，「2024年A+文化資產創意獎」各類得獎名單，除「文資視覺傳達設計類」學生組金獎由銘傳大學「台車9號」獲得；社會組金獎由李偲維等人以「一針一綫」獲得，作品結合傳統及創新重新定義刺繡圖像表現。

「文資產品設計及工藝類」學生組金獎由實踐大學「Twist Rush 轉轉藺草材質實驗計畫」獲得，作品將工業創新融入藺草編織；社會組金獎由柯錦中以「神像紙帽─太子師盔」獲得。

「文資空間設計類」學生組金獎由台南應用科技大學「鬧戲閣」獲得，作品傳達空間展延布袋戲場景與職人文化價值；社會組金獎從缺。

「文資時尚設計類」學生組金獎由嶺東科技大學以「龘」獲得，作品借用幻獸樣態表達對自由的尋求；社會組金獎由何堂立以「若山水-時尚飾物」獲得，作品嘗試將毛筆提升為時尚藝術。

「文資數位媒體類」學生組金獎由台灣藝術大學以「7月32日」獲得，作品從日常反思自身價值；社會組金獎由陳研陵等人以「泅」獲得，作品再現台灣60-70年代風貌。

「文資永續設計類」學生組金獎由台中教育大學以「19號留聲機」獲得，作品講述嘉義縣梅山鄉的地方創生故事；社會組金獎由鴻竹建築師事務所以「台中州廳點雲建築資訊模型（BIM）」獲得，作品展現點雲掃描的永續意義。

「文資跨域整合類」學生組金獎由國立臺中科技大學以「知溪」獲得，作品以東方裝幀術—龍鱗裝詮釋河流的人文價值；社會組金獎由展開設計公司以「光影偶戲」獲得，作品活化老舊校舍為光影偶戲教學劇場。

入圍及得獎作品自即日起至6月3日於文化資產園區展出。（編輯：陳政偉）1130531