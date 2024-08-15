走向國際深耕在地 種子舞團：盼搭台灣與世界橋樑

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（中央社記者簡玉晴倫敦15日專電）種子舞團（Seed Dance）藝術總監黃文人率團參與2024愛丁堡藝穗節台灣季，她的作品「低著的世界（Lost Connection）」不僅獲得英國表演藝術訊息及評論平台「Broadway Baby」的5星評價，更受到英國衛報的報導。

「低著的世界」探討在資訊時代，人們沈迷於行動裝置的「低頭族」現象，這不僅限於台灣，而是全球共有的現象。人們不停追逐螢幕下的虛擬世界，忘了抬頭看看真實世界。黃文人說，作品並非要評判「低頭族」的好壞，而是旨在引發觀眾反思。

選擇帶「低著的世界」來到愛丁堡，黃文人表示因為這是當今社會中，最能引起共鳴的議題。獲得Broadway Baby的五星與英國衛報的報導固然開心，但她更在乎的是作品能夠因此被更多人看見。

除了舞蹈本身外，從道具、服裝到髮型皆經過精心設計，整部作品細節滿滿。黃文人用手持燈光面板代表手機的亮光，讓觀眾能更清楚看見舞者的表情；服裝則從眾多選項中挑選出最具彈性、適合舞蹈動作的材質。

在髮色方面，黃文人希望能配合偏灰調的服裝，因此所有舞者都將頭髮漂染成灰藍色，讓整體視覺效果更為和諧，並呈現出未來感與科技感，符合整部劇希望呈現的意象。

黃文人提到，這部作品其實經過不斷的發想與調整。最初的概念僅是以低頭動作貫穿整部舞蹈。但有次她與舞者旅行時，晚上熄燈後演員們仍在使用手機，黑暗中的亮光給了她創作的靈感，進而將「低頭族」的概念納入創作，

「不只走出台灣，也要深耕在地。」黃文人在訪談中論及對國際交流與社區營造的重視。

種子劇團來自屏東，成立於2008年。雖不在市中心，但黃文人認為這反而給了藝術家們更好的創作空間。劇團除了在社區表演外，也會帶舞者們到當地的小學開設舞蹈課程，不僅讓孩子們在學校學習才藝，也為舞者創造額外收入，達成雙贏局面。

種子劇團一直致力於促進社區與國際的雙向交流。黃文人把握每次出國演出的機會，積極與各國藝術家交流，再透過他們的牽線認識更多藝術家，並邀請藝術家來屏東駐村。她說：「不僅是我們走出去，也希望透過走出去的機會，邀請更多人來台灣。」

這次的愛丁堡藝穗節給黃文人與劇團很好的交流機會，她指出，這裡的經營規模與模式很值得學習，同時也思考如何將資訊帶回台灣。

由於種子舞團的活動以屏東為主，鮮少有機會認識北部的團體，黃文人也透過藝穗節，與其他3群來到愛丁堡的台灣團隊交流。像是與「嚐劇場」聊天時，發現彼此作品在概念上有相似之處，都喜歡與孩子們互動，因此希望未來能邀請他們到屏東演出。

種子劇團未來還有很多不同計畫，將持續向外交流，同時也深化在地發展。黃文人笑說：「做之前不能想太多，遇到問題就必須去解決它。」（編輯：韋樞）1130815