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研究：台灣4800年前流行禮儀拔牙 拔門牙犬齒顯美感

2024/8/20 18:03
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（中央社台北20日綜合外電報導）根據考古研究，在距今約4800年前、新石器時代的台灣，對於牙齒有一套獨特的審美觀，在那個從狩獵轉型到定居農耕的年代，拔掉健康的門牙和犬齒，似乎才是身分地位的表徵。

科學新聞網站Phys.org報導，澳洲國立大學考古學暨自然歷史系學者張越（Yue Zhang，音譯）與同僚最近在「亞洲考古研究」（Archaeological Research in Asia）期刊發表研究，讓人一窺台灣從新石器時代到現代拔牙習俗的演變。

張越這篇研究寫道，遠古台灣有所謂的「禮儀拔牙」（ritual tooth ablation)，也就是拔掉健康上排前牙（通常是門牙和／或犬齒）的習俗。這種傳統與之後遍布亞太地區的南島語社群有關。

研究顯示，「禮儀拔牙」習俗最早是在距今4800年左右的新石器時代台灣奉行，當時正好是台灣從狩獵採集轉型到更定居的社會之際。

當時最常見的「禮儀拔牙」方式，一是拔掉上排兩顆側門牙以及兩顆犬齒，二是拔掉上排兩顆側門牙，骨骸研究發現，此時男女拔牙的比例差不多。

但到了新石器時代晚期，男性不再頻繁拔牙，而到了距今1900年的鐵器時代，更變成幾乎只有女性在拔牙了。

張越認為這種轉變可能有一種解釋：「男性減少拔牙，或許反映出更廣泛的文化和社會變化。隨著新石器時代的物質和文化在這一階段更充分被適應、演進為更本土的表達方式，拔牙這種習俗，可能就會有不同的重新解讀。」

研究指出，在現代美齒概念出現之前，早年人們會為了表現美感、彰顯團體身分、宣告成年等文化意義，改變牙齒的形狀或顏色。

討論拔牙最早的文獻部分來自三國時期（西元220年），其他文獻則來自17世紀的荷蘭期刊，但最全面的紀錄是在日本統治時期（1895-1945年）收集。

日本在1901至1909年間進行了原住民調查，1910年代的武裝鎮壓讓包括拔牙在內的許多傳統消失，但一些社群直到20世紀中葉仍有拔牙習俗。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1130820

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