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李泰祥告別10週年系列活動 台東場特展率先登場

2024/8/24 10:54（8/24 11:16 更新）
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為紀念阿美族音樂大師李泰祥，台東縣政府與國立傳統藝術中心台灣音樂館共同辦理「李泰祥告別10週年系列活動」，在台東藝文中心展出李泰祥的樂譜手稿、照片及相關文物，展期至9月18日。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月24日
為紀念阿美族音樂大師李泰祥，台東縣政府與國立傳統藝術中心台灣音樂館共同辦理「李泰祥告別10週年系列活動」，在台東藝文中心展出李泰祥的樂譜手稿、照片及相關文物，展期至9月18日。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月24日
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）為紀念阿美族音樂大師李泰祥，台東縣政府與國立傳統藝術中心台灣音樂館共同辦理「李泰祥告別10週年系列活動」，台東場的特展登場，展出李泰祥樂譜手稿、照片等相關文物。

李泰祥告別10週年系列活動台東場「夢土上的李泰祥」紀念特展昨天開幕，在台東藝文中心展出李泰祥的樂譜手稿、照片及相關文物讓台東的樂迷們可以飽覽台灣音樂巨匠的一生，展期至9月18日。

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台東縣政府文化處長李吉崇今天告訴中央社記者，李泰祥是台灣音樂界的傳奇，更是台東的驕傲，他的音樂作品跨越了時代和風格，在他告別10週年之際，辦理這次系列活動，讓更多人認識李泰祥，透過視覺與聽覺的體驗，繼續傳承和發揚台灣的音樂文化，希望能鼓勵台東的新一代音樂人激盪出更多藝術的可能。

台東縣政府文化處表示，除了目前展出的「夢土上的李泰祥」特展外，9月28日在台東市北町日式建築宿舍群「那年，我們一起聽的歌」也以李泰祥為主題「家，李泰祥」；11月9日在台東藝文中心演藝廳舉辦「傳統與展望VI李若菱（李泰祥女兒）」李泰祥10週年音樂會。（編輯：黃世雅）1130824

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