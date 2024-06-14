夢土上的李泰祥特展 手寫樂譜呈現藝術家精彩一生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）展場上李泰祥樂譜手稿泛黃，精彩傳奇的一生永不褪色。台灣音樂館推出「夢土上的李泰祥」告別10週年紀念特展，透過音樂、裝置與紀錄片，讓更多人認識李泰祥的藝術家旅程。

「夢土上的李泰祥」特展以多展區呈現李泰祥的一生與音樂成就，除了展示李泰祥創作的實驗與新民風音樂、經典民歌與流行音樂外，也展示由國家電影及視聽文化中心提供的李泰祥電影配樂影音資料，讓觀眾可以在這裡聆聽和觀賞經典佳作，回味曾經感動人心的旋律。

李泰祥受扎實西方古典音樂訓練，從土地尋找靈感，更致力將古典音樂通俗化，他為流行歌手寫歌，也為電影配樂，創作的「橄欖樹」、「走在雨中」、「一條日光大道」到「告別」，從70年代以來至今已成全民情歌。

李泰祥的兒子、編曲家李奕青今天在開幕致詞時表示，希望透過展覽告訴大家父親對這塊土地的關心，也讓大家更加理解一個藝術家創作的過程。

聲樂家林芊君是李泰祥的媳婦，她表示，父親李泰祥已經離開10年，非常感謝文化部、台灣音樂館等單位支持，讓父親在音樂上的貢獻被更多人認識。

林芊君說：「父親生前私底下常說身為原住民，要為原住民爭光榮、爭價值、爭尊嚴，這也是父親生病後仍然持續努力創作生命力的原因。」林芊君表示，「夢土上的李泰祥」展覽就是父親的音樂理想國，希望大家也繼續跟著打拚，走出屬於台灣音樂的日光大道。

現場有許多李泰祥的獲獎獎座以及媒體報導，在「尋找夢中的橄欖樹」展區，則由策展人張忘設計穹頂大型裝置，運用光雕投影創造出夢中橄欖樹的意象，並將「橄欖樹」歌詞意象與李泰祥生平巧妙地融入其中，讓民眾參觀時有特別的體驗。

國立傳統藝術中心副主任鄒求強表示，李泰祥是台灣音樂界的傳奇人物，音樂作品豐富多彩，跨越了時代和風格，期望透過這次豐富多元的展覽，能夠讓更多人認識李泰祥。

「夢土上的李泰祥」告別10週年紀念特展將從即日起展到7月17日，展出地點在中正紀念堂一樓藝廊，之後將移到高雄衛武營接力展演。（編輯：管中維）1130614