中壯世代藝術家前進國際 文化部續推114年補助

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（中央社記者王寶兒台北20日電）文化部透過文化黑潮計畫支持中壯世代藝術家前進國際展覽，今年受補助藝術家今天分享展覽成果，文化部即日起也開放114年度補助收件。

文化部今年共支持36案計畫與15個國外藝術組織機構合作，推介91名台灣藝術家於美國舊金山亞洲美術館、美國美洲聖塔菲國際民間藝術展會、日本福岡亞洲美術館、英國海沃德美術館、印尼日惹攝影節等超過10個國家、15座城市展覽曝光。

文化部今天辦理「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助成果分享會」，邀請藝術團體悍圖社、藝術家尤瑪．達陸、沈昭良，以及策展人吳尚霖、沈裕融、黃德馨等，共同分享國際辦展的成果，盼能協助更多國內藝術家走向國際。

台當代藝術團體「悍圖社」6月在日本福岡藝術交流基地Artist Cafe Fukuoka舉辦「悍圖競技：台灣．日本當代藝術交流展」，由策展人黃德馨策劃，以展覽與座談等交流活動，展現藝術家能量，悍圖社指出，開幕式當天日方重要藝文人士都出席參與，展出內容深受日方肯定。

原住民族藝術家尤瑪．達陸7月參加美洲聖塔菲國際民間藝術展會，透過專題講座、傳統工藝示範、技藝交流等形式，推廣台灣原住民族文化與藝術，尤瑪．達陸表示，此次學生作品被收藏於當地博物館，讓國外看見台灣原住民創作能量。

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還有策展人吳尚霖以「漂流宴－不可能的對話」於8月及10月分別在印尼日惹及法國巴黎完成2階段的展演活動。攝影家沈昭良則在9月於日本推出「沈昭良日本東川町大型攝影個展『迴流．復返』暨實體舞台車展演」，是日本北海道東川町首次舉辦台灣攝影藝術家的大型個展。

文化部今天透過新聞稿表示，將持續支持創作成熟的中壯藝術家走向國際，並鼓勵國內民間美術館或藝術機構建立視覺藝術品牌。114年度文化黑潮中壯世代視覺藝術家國際展覽補助自即日起至12月31日受理收件，歡迎視覺藝術工作者們申請提案。（編輯：陳政偉）1131120