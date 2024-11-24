本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強冠軍戰圖文直播》林家正5局上陽春砲 台灣1比0領先日本
首頁 / 文化

攝影記錄生態 「黑琵先生」王徵吉獲台南文化獎

2024/11/24 18:04（11/24 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第13屆台南文化獎24日在台南市立圖書館新總館舉行頒獎儀式，副市長葉澤山（左）頒發個人獎給生態攝影家王徵吉（右）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月24日
第13屆台南文化獎24日在台南市立圖書館新總館舉行頒獎儀式，副市長葉澤山（左）頒發個人獎給生態攝影家王徵吉（右）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）第13屆台南文化獎頒獎儀式今天在台南市立圖書館新總館舉行，個人獎為「黑琵先生」王徵吉，也是首次由生態攝影家獲獎，團體獎由財團法人古都保存再生文教基金會獲得。

台南市副市長葉澤山致詞表示，王徵吉一生只做一件事，將攝影藝術帶入生態保育，讓台灣成為世界保護黑面琵鷺領頭羊，為台南也為自己人生留下堅毅奮鬥足跡，而深愛台南的古都基金會，夥伴們20多年來致力於空間文化資產保護利用和人文環境品質提昇，幫助台南持續做為文化古都。

台南市文化局提供資料指出，王徵吉原為報社攝影記者，1992年因報導台南七股槍殺黑面琵鷺事件，開始投身黑面琵鷺保育與推廣工作，多年來隨黑琵腳步，耗盡全部積蓄，遠渡重洋至相關國家或地區進行拍攝工作。

台南市文化局指出，王徵吉即使遭遇喪妻、罹癌卻仍堅持不懈，堅守記錄生態信念，不間斷付出行動，進而喚起國人關注黑琵生態，形成全國性議題，促使政府設立廣達300公頃保護區域，保育成就受世界矚目。

文化局指出，每年10月至隔年4月黑琵來台灣期間，不論酷寒或嚴暑，王徵吉常在天未亮即背著沉重器材，展開他的「追尋黑琵之旅」至今，無私奉獻於環境教育的精神與行動力令人感佩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化局指出，團體獎得主古都保存再生文教基金會，1999年在台南成立，致力於空間文化資產保護利用及人為環境品質改善，2008年起以「常民文藝復興」為理念發起「老屋欣力」運動，由台南開始啟動老屋保存觀念推動，進而使全台各地形成一股老屋活化風潮。

文化局指出，這樣的行動不僅為台南舊市區注入新動力，也進而催生南市首創「台南市歷史街區振興自治條例」，以及歷史老屋補助政策，公私協力合作，成為全台典範，基金會更藉由發行刊物，推廣許多在地美好生活觀點及傳達正確文資觀念，並喚醒民眾重視生活周遭環境文化資產。（編輯：李淑華）1131124

#台灣
#王徵吉
#葉澤山
#台南市
#台南市文化局
#黑面琵鷺
葉澤山
台南大社荖葉宅公愿祭典 傳承祭祖文化獲文資認證台南鐵路地下化工程進度88% 預定2026年通車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：