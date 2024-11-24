攝影記錄生態 「黑琵先生」王徵吉獲台南文化獎

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）第13屆台南文化獎頒獎儀式今天在台南市立圖書館新總館舉行，個人獎為「黑琵先生」王徵吉，也是首次由生態攝影家獲獎，團體獎由財團法人古都保存再生文教基金會獲得。

台南市副市長葉澤山致詞表示，王徵吉一生只做一件事，將攝影藝術帶入生態保育，讓台灣成為世界保護黑面琵鷺領頭羊，為台南也為自己人生留下堅毅奮鬥足跡，而深愛台南的古都基金會，夥伴們20多年來致力於空間文化資產保護利用和人文環境品質提昇，幫助台南持續做為文化古都。

台南市文化局提供資料指出，王徵吉原為報社攝影記者，1992年因報導台南七股槍殺黑面琵鷺事件，開始投身黑面琵鷺保育與推廣工作，多年來隨黑琵腳步，耗盡全部積蓄，遠渡重洋至相關國家或地區進行拍攝工作。

台南市文化局指出，王徵吉即使遭遇喪妻、罹癌卻仍堅持不懈，堅守記錄生態信念，不間斷付出行動，進而喚起國人關注黑琵生態，形成全國性議題，促使政府設立廣達300公頃保護區域，保育成就受世界矚目。

文化局指出，每年10月至隔年4月黑琵來台灣期間，不論酷寒或嚴暑，王徵吉常在天未亮即背著沉重器材，展開他的「追尋黑琵之旅」至今，無私奉獻於環境教育的精神與行動力令人感佩。

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文化局指出，團體獎得主古都保存再生文教基金會，1999年在台南成立，致力於空間文化資產保護利用及人為環境品質改善，2008年起以「常民文藝復興」為理念發起「老屋欣力」運動，由台南開始啟動老屋保存觀念推動，進而使全台各地形成一股老屋活化風潮。

文化局指出，這樣的行動不僅為台南舊市區注入新動力，也進而催生南市首創「台南市歷史街區振興自治條例」，以及歷史老屋補助政策，公私協力合作，成為全台典範，基金會更藉由發行刊物，推廣許多在地美好生活觀點及傳達正確文資觀念，並喚醒民眾重視生活周遭環境文化資產。（編輯：李淑華）1131124