「太平清歌」保存者郭武驥辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）台南市「太平清歌」保存者麻豆巷口集英社團長郭武驥於14日辭世，享壽70歲。文化部文化資產局長陳濟民今天代表頒贈文化部旌揚狀，由郭武驥遺孀郭沈玉女代表受贈，表彰其終生奉獻。

陳濟民表示，郭武驥多年肩負起發揚太平清歌的使命，悉心栽培後進，帶領麻豆巷口集英社走向各個舞台，保存與傳承這項傳統表演藝術不遺餘力，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

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據文化部文化資產局今天發布的新聞稿，郭武驥多年來擔任麻豆巷口集英社團長暨指導老師，精通多種樂器及太平清歌曲唱。2018年「太平清歌」獲台南市政府登錄為傳統表演藝術，「麻豆巷口集英社」認定為保存者，郭武驥功不可沒。

郭武驥長年帶領團員活躍於地方慶典與演出，曾協助台南市三五甲文武郎君復社，並於台南市文化資產管理處授課，致力於太平清歌這項傳統表演藝術推廣與傳承，對台南無形文化資產影響深遠。（編輯：張雅淨）1131126