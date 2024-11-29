台博館30日夜間開館至9時 邀民眾走進華麗城堡

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（中央社記者王寶兒台北29日電）體驗入夜博物館風情，國立台灣博物館30日將推出「夜光尋堡」活動，讓博物館化身為華麗城堡，除音樂派對外，還有華爾滋共舞體驗、古生物學家冒險活動等，讓民眾暢玩到晚上9時。

台博館今天透過新聞稿表示，本次活動以「捷克城堡與堡邸」特展為主軸，歡迎觀眾以「城堡」為主題元素盛裝參加，一起在大廳共舞。舞會活動將從30日晚上5時開始，由知名表演團體「民生電氣Minelectro INC.」攜手5名DJ及Cosplay愛好者歡慶年度博物館夜間開館活動。

館方同步規劃「城堡貴族趣」活動，現場提供免費宮廷禮服及道具租借，讓民眾在華麗建築背景與復古布景中，免費體驗貴族拍攝，前100名有機會獲得復古拍立得1張。

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還有限量150名的「博物館秘密聲音-Silent Disco」活動體驗，由DJ化身為導覽員，讓參觀民眾隨著耳機音樂穿梭於展間，體驗與以往不同的展品解說模式，打造音樂與文化的共鳴場域，透過耳機音樂解放博物館空間。

針對親子觀眾，館方也推出「小小古生物學家」活動，讓小朋友在沙池中挖掘史前寶藏，及「大自然寶藏故事」活動可聆聽台灣特有種的自然主題故事，還有「博物館夜光世界」活動，邀請小朋友打造屬於自已的博物館夜光展品。（編輯：陳政偉）1131129