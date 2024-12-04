公共藝術獎頒獎 新增獎聚焦作品幕後英雄

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（中央社記者王寶兒台北4日電）台北市政府捷運工程局推動「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」，今天獲頒第9屆公共藝術獎卓越獎。新增設管理維護獎則由國美館及中央大學獲得，凸顯讓作品保持良好狀態的幕後英雄。

文化部主辦公共藝術獎，以每2年一次表揚優秀公共藝術作品。今年除卓越獎、評審特別獎、藝術創作獎等7項原有獎項外，特別增設藝術策劃獎、管理維護獎、興辦機關優良承辦獎及佳作獎。

卓越獎為最大獎項，北市府捷運工程局局長鄭德發率領團隊共同上台領獎，他表示，「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」將藝術融入工程，不讓藝術作品散落在車站角落，而是讓乘客就能置身其中，可以坐、可以觸摸的活藝術，才能造就幸福城市。

文化部長李遠致詞表示，10年來，今天是公共藝術獎頒獎首度有行政院長前來觀禮，讓他非常高興。文化部8月發布修訂全新版「公共藝術設置辦法」，期望促進更多元作品呈現於城市之中，公共藝術完全符合他對文化的想像，就是生活、知識、創作跟傳播，希望透過公共藝術實踐「處處是文化」。

行政院長卓榮泰笑說，每次參加文化部所辦的活動，都能在心靈上得到短暫平息。他接著細數此次各獎項得獎作品獨到之處，並指出共11個獎項中有幾項是新增獎項，尤其管理維護獎跟興辦機關優良承辦獎，表彰行政人員辛苦，別具意義，感謝所有藝術工作者、團隊、策劃單位，讓藝術與生活不再遙遠。

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興辦機關優良承辦獎由台北市政府捷運工程局尹倩妮、台灣電力股份有限公司營建處侯力瑋、台中市西屯區東海國民小學張凱棠、台中市動物保護防疫處姜淑芳等人獲得。尹倩妮同時經手「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」，她開心向團隊高喊「這個獎是屬於大家的」。

國立中央大學和國立台灣美術館共同獲得管理維護獎。其中，評審指出國美館維護作品「綠晶典」已是台中市有生命特色的公共藝術。國美館秘書室主任駱正偉表示，「綠晶典」曾獲第5屆公共藝術獎，由五邊形的基底交錯而成，館方定期修剪、澆灌、防蟲，花費許多心力維護，未來也將更加努力讓作品維持好狀態。（編輯：陳政偉）1131204