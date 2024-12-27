布赫賓德2025年訪台 連演3天貝多芬5大鋼琴協奏曲

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）78歲鋼琴家布赫賓德一生研究貝多芬作品，已是樂壇公認權威。2025年春天他將重返台灣，與NSO國家交響樂團及音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）合作，3天連演貝多芬全本5首鋼琴協奏曲。

根據牛耳藝術發布的新聞資料表示，布赫賓德（Rudolf Buchbinder）的貝多芬詮釋以學術為基底，充滿音樂性。他持有貝多芬奏鳴曲近40種版本，透過版本研究更認識心目中永遠的大師。他也熟讀貝多芬書信，以歷史背景為根據，盡力還原貝多芬時代的演奏聲響。

布赫賓德1946年出生於捷克，幼年隨父母移居維也納，5歲進入維也納表演藝術大學前身維也納音樂院就讀，至今仍是維也納音樂院院史上最年輕的學生。布赫賓德9歲就舉辦首場公開音樂會，20歲獲得范．克萊本國際鋼琴大賽特別獎，開始踏入職業樂壇至今，持續以琴音感動世人。

布赫賓德曾4次錄製貝多芬奏鳴曲全集，2次鋼琴協奏曲全集，合作團隊則是維也納愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團等規格。布赫賓德也將對貝多芬充滿粉絲般的熱情，他除了收藏貝多芬親筆簽名樂譜之外，也蒐集到貝多芬頭髮與告別式邀請函，出版「我的貝多芬：與大師相伴的生活」重現新中大師面貌。

2017年，布赫賓德首次在台演繹貝多芬鋼琴協奏曲全集，5天內演出5首經典彈奏兩輪的壯舉。2023年，布赫賓德再訪台灣，連續舉辦7場音樂會馬拉松，完整演奏貝多芬32首鋼琴奏鳴曲全集。2025年，布赫賓德則以3天演完貝多芬5部鋼琴協奏曲經典，「如果喜歡音樂，5、60歲開始都不晚。」

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鋼琴大師布赫賓德貝多芬鋼琴協奏曲全集音樂會將於2025年3月7日到9日演出，3月7日曲目為貝多芬「G大調第四號鋼琴協奏曲」以及布拉姆斯「C小調第一號交響曲」。3月8日曲目為貝多芬「降E大調第五號鋼琴協奏曲」以及德弗札克「E小調第九號交響曲」。

3月9日將帶來貝多芬「降B大調第二號鋼琴協奏曲」、「C大調第一號鋼琴協奏曲」以及「C小調第三號鋼琴協奏曲」。地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳政偉）1131227