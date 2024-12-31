資深歌仔戲藝師陳剩逝世 享耆壽92歲

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（中央社記者葉冠吟台南31日電）資深歌仔戲藝師陳剩今天逝世，享耆壽92歲。1950年起，陳剩即擔任當家小生，活躍於外台歌仔戲演出，退休後致力於技藝薪傳，一輩子演藝人生都奉獻給歌仔戲。

陳剩歌仔戲劇團今天透過臉書專頁表示，「2024年最終日，陳剩藝師圓滿謝幕」。

根據國立傳統藝術中心資訊，陳剩1933年出生於新莊中港厝，自小在養父鄭傳來的戲班「永樂園」成長。17歲左右因「永樂園」台柱小生筱長守（楊麗花之母）帶著部分團員轉到宜蘭班，才漸漸被栽培為駐團小生。師承有「戲狀元」之稱的蕭守梨，藝術造詣深厚，擅演做工紮實的正古路戲，拿手劇目有「斬經堂」、「山伯英台」等。

陳剩離開「永樂園」後陸續搭班「進鳳社」、「新復興」、「新琴聲」、「柏華」等班，也曾赴新加坡演出。1968年回國後與廖瓊枝、林紀子等人合作組「新保聲歌劇團」，在廣播電台演唱歌仔戲，廣受聽眾喜愛，拿手戲齣為「大紅袍」，1990年代中「新保聲歌劇團」才結束經營。

退休後，陳剩致力於歌仔戲薪傳，每週在台北市社教館歌仔戲教學，2004年獲教育部民族藝術傳統戲劇類薪傳獎，2008年獲得台北市傳統藝師榮耀。

陳剩也努力為台灣歌仔戲留存珍貴的「活戲」演劇史料。2022年她與財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會合作製作「三藏出世」口述說戲、文字記錄等，要記錄陳剩「腹內」經典戲齣與唱念精華。歷經3年藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，今年10月「三藏出世」於傳藝中心正式演出。

高齡逾90歲的陳剩當時也親自出席「三藏出世」傳習影音紀錄保存計畫成果發表會，她表示，「演戲我是感覺從小到大都很認真在研究，尤其是這些古路戲、古書戲，我很愛，我也希望古冊戲傳下去」。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會表示，2025年已提出「陳剩藝師『三藏出世』歌仔戲劇本與影音出版計畫」，為陳剩古冊戲「三藏出世」留存完整紀錄，也成為台灣歌仔戲重要的演劇史料。同時見證陳剩與廖瓊枝攜手守護歌仔戲逾70年的深厚情誼，「陳剩老師雖已遠去，典型在夙昔，老藝師過去為歌仔戲努力的精神，將隨著紀錄永久留存」。（編輯：張雅淨）1131231

台灣歌仔戲資深藝師陳剩（坐者右）口述劇本作品「三藏出世」今年10月在國立傳統藝術中心正式演出，歌仔戲藝師洪明雪（坐者左）、廖瓊枝（坐者中）與陳剩共同出席合影。（財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113月12月31日