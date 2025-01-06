從藏鏡人到星際大戰 台博館推展林經甫藏品再進化

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（中央社記者王寶兒台北6日電）台原藝術文化基金會董事長林經甫2020年捐贈上萬件戲偶藏品給台博館，台博館推出特展，藉林經甫的收藏展現戲偶多元面貌，還有藏鏡人、星際大戰等元素，也可見戲班必備胃藥。

國立台灣博物館今天舉行「偶．多元文化之身」特展開幕記者會，文化部長李遠表示，兒時便看父親收藏許多物件，其中有件是手繪臉譜，他以前一直不解這來自哪裡，今天在展場找到解答，也看見民間力量的強大，「我想，我也要替我爸爸捐出來」，期望能提供給學界研究。

李遠也說，台博館現正展出世界12強棒球賽「冠軍之路」特展，「我覺得今天應該是台灣文化的冠軍之路。」

林經甫分享，他過去曾居住於大英博物館旁，觀察到歐洲如何收藏文物，便想著台灣究竟有什麼可以收藏。而自己本業是醫生，長年間常出席國際會議，有次到日本天理大學旁的亞洲展示館，看見來自屏東、台南的戲偶，「嚇一跳，想說原來台灣有那麼好的戲偶。」因此造就50多年前的戲偶收藏起點。

「我認為資產要活用才叫資產，我一定要找個可以活用它（戲偶）的地方。」林經甫表示，接近80歲時，他發現好像已經沒有能力讓戲偶過得更好，他便諮詢文化部如何收藏這些戲偶。前期他也捐贈部分戲偶給台北偶戲館，很開心今天看到戲偶在台博館，也希望他收藏的戲偶能在台博館發光發熱。

「偶．多元文化之身」特展入口便展示34件來自世界各地且造型各異的戲偶，有比利時公主傀儡戲偶、泰國美人魚皮影戲偶等。而在台博館整理下，也延伸出現代樣貌，如館方添購馬來西亞交融皮影戲劇團的戲偶「桑卡拉．維達」，將傳統哇揚皮影戲的元素與好萊塢電影「星際大戰」的角色相結合。

台博館助理研究員陳婉平表示，偶戲其實就是今日影音娛樂的前身，藉由現代戲偶可知，偶戲並沒有被取代，而是藉由偶師活出不同面貌。而展中也展出戲班在外奔波所攜帶的「戲箱」，從必備物如胃藥一窺掌中戲幕後的辛勞。

台博館長陳登欽表示，2019年西田社捐贈近3000件戲偶文物，加上林經甫捐贈，讓台博館擁有約1萬5000多件戲偶文物，列居亞洲重要偶戲藏品博物館。台博館除將文物數位化，也陸續出版4本專輯，期望透過這些文物成為與國際的重要連結。

「偶．多元文化之身」特展即日起至8月31日，在台博館本館展出。（編輯：張雅淨）1140106