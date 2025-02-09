張菁珊古典跨界電影配樂 用音符為台灣燈會主燈上色

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）旅美作曲家張菁珊返國，為2025台灣燈會主燈配樂，張菁珊表示，這次創作結合古典音樂與影視配樂風格，以好萊塢動感明亮氣氛為序曲開場，最後以海洋為終章，展現台灣各種產業傑出表現。

台灣燈會邁入第36屆，這次主燈名為「無限樂園」，由知名藝術家李明道（AKIBO）操刀設計與製作，採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，營造出科技感十足的未來樂園意象；燈會主燈首次採用現代抽象符號造型，展現台灣棒球文化、在地人文等，隱喻台灣有無限可能。

張菁珊今天剛從美國返台，她接受中央社記者專訪時表示，這次燈會主題以知名作曲家約翰．威廉斯（John Williams）的序曲風格開場，傳遞希望；第二章節展現台灣台積電等科技硬實力，大量使用合成器、琶音器等電子音樂，描繪電路板上電流動態；最終章，管弦樂與海洋、海鷗交融，象徵台灣開闊未來。

張菁珊旅居洛杉磯多年，2023年開始為導演查克．史奈德（Zack Snyder）編導的太空電影「月球叛軍（Rebl Moon）」創作配樂；張菁珊也是電影「音速小子3」、原創電影Laws of Man等配樂成員之一；現在正與作曲家班傑明．瓦爾菲（Benjamin Wallfisch）合作為恐怖片「直到黎明（Until Dawn）」配樂，持續朝夢想前進。

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張菁珊回憶，加州野火那一陣子，早上起床天空都是濃煙，雖然距離火勢還很遠，但她毫不猶豫，立刻把電腦等設備搬上車，直接往南方避難，「這次加州大火給我很大的啟發，能夠追求自己的夢想是很幸福的事情，不要認為什麼都是理所當然，要懂得珍惜。」

出國多年，張菁珊對台灣有著深情鄉愁，她心裡一直有個計劃，希望為台灣各個城市寫交響曲。張菁珊說2021年她受邀創作港都映畫「自由的枷鎖」，由簡文彬指揮長榮交響樂團首演；今年則由台北市立交響樂團委託創作一首10分鐘管弦樂曲，「希望有機會繼續串聯各交響樂團，用管弦樂記錄當代台灣」。（編輯：陳仁華）1140209