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擁抱貓重回屏東看海美術館 9充氣裝置「怪獸代班」

2025/4/10 16:18（4/10 21:32 更新）
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屏東看海美術館推出戶外展覽「怪獸代班」，精選歷次展出的9件巨型藝術裝置重回車城鄉海口港，其中日本藝術家花房櫻的「擁抱貓」（圖）展期自25日起持續至7月27日。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月10日
屏東看海美術館推出戶外展覽「怪獸代班」，精選歷次展出的9件巨型藝術裝置重回車城鄉海口港，其中日本藝術家花房櫻的「擁抱貓」（圖）展期自25日起持續至7月27日。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月10日
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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東看海美術館推出戶外展覽「怪獸代班」，精選歷次展出的9件巨型藝術裝置，重回車城鄉海口港，展期從4月25日至7月27日，縣府邀請民眾捕捉巨型怪獸萌樣。

縣府今天新聞搞指出，自2018年進行海口港轉型，每年冬季舉辦落山風藝術季，也將閒置候船室規劃為展覽空間看海美術館，現已成為南台灣重要藝術旅遊景點，由於場館正進行消防及空調改善工程，暫停室內展覽，4月25日起由怪獸代班上工，港邊設置充氣藝術裝置，海口港將瞬間化身氣球樂園。

傳播處表示，怪獸代班以吹氣球純粹快樂為靈感，展出9件作品，包括日藝術家花房櫻「擁抱貓」、阿部有加「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔「鐵道Flatball」、山內庸資「風城的女孩和貓」；台灣藝術家Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」、阿咧「書鴨」與「北海小精靈」。

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傳播處說，看海美術館首檔展覽「春江獸月夜」與台灣當代藝術家阿咧合作，屋頂春江獸成功引起話題，2024年屏東夏日狂歡祭再續前緣，阿咧藉由諧音梗，將書「壓」在黃鴨上，創作「書鴨」角色令人會心一笑，深受大小朋友喜愛；此次「書鴨」與夥伴「北海小精靈」將移師海口港展出，讓民眾又能一睹可愛怪獸身影。

傳播處提及，「怪獸代班」自4月25日展至7月27日止，獨家販售藝術家授權台灣限定周邊商品及看海美術館限定咖啡、冷飲。另外，充氣作品展示易受天氣條件影響，相關資訊可至屏東縣長周春米臉書（Facebook）、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或「怪獸代班」官網查詢。（編輯：吳素柔）1140410

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展覽「怪獸代班」作品位置圖。（圖取自「怪獸代班」展覽網頁amazing-pingtung.com/temp-monster）
展覽「怪獸代班」作品位置圖。（圖取自「怪獸代班」展覽網頁amazing-pingtung.com/temp-monster）
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