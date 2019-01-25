SEMI：去年12月北美半導體設備出貨21.1億美元

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）國際半導體產業協會（SEMI）公布去年12月北美半導體設備出貨21.1億美元，月增8.5%，年減12.1%，主要是邏輯和晶圓代工支出穩健，抵銷部分記憶體投資的衰退。

國際半導體產業協會公布最新出貨報告，去年12月北美半導體設備製造商出貨金額21.1億美元，較去年11月最終數據的19.4億美元，相比高出8.5%，但相較於前年2017年同期24億美元，仍低了12.1%。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示，去年12月北美設備製造商的出貨數據顯示，在邏輯和晶圓代工的支出仍維持穩健的正面態勢下，抵銷部分記憶體投資的衰退。

SEMI公佈的出貨報告（Billing Report），是根據北美半導體設備製造商過去3個月的平均全球出貨金額數值。

半導體產業景氣短期遭遇逆風，不過，曹世綸日前表示，半導體將無所不在，大爆發成長期即將來臨。

曹世綸指出，半導體應用將遍及包括人工智慧、智慧數據、高效能運算、5G、行動裝置、物聯網、智慧汽車與智慧製造，未來半導體將朝智慧化、數位化與網絡化發展。

SEMI產業研究總監曾瑞榆預期，今年產業景氣可能遭遇逆風，智慧手機市場是最大的疑慮，供應鏈庫存水位也過高。

上半年半導體景氣展望保守，不過，下半年景氣可望有不錯反彈。曾瑞榆預期，今年動態隨機存取記憶體（DRAM）產品售價可能下滑2位數百分點，跌價趨勢也將延續到第2季。

因應產業景氣保守，曾瑞榆說，今年晶圓廠投資恐將趨緩，可能較去年減少約10%，但台灣今年投資仍將成長13%，將是投資成長最高的市場。（編輯：郭萍英）1080125