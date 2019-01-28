投顧：聯準會偏鴿派 新興市場基金續吸金

（中央社記者潘智義台北28日電）富蘭克林投顧今天表示，美國聯準會態度偏向鴿派，使美元走貶，資金持續流向新興市場，1月17至23日有31億美元淨流入新興債券基金，為近1年來單週最高金額。

新興市場投資組合研究機構（EPFR）統計，1月17至23日，整體股票型基金為小幅資金淨流出5億美元，流出幅度大幅趨緩，但美國股票型基金仍遭資金淨流出22億美元，今年以來資金持續流出美股。

不過，除新興市場債券型基金獲資金淨流入之外，EPFR統計，整體新興市場股票型基金也有31億美元淨流入，獲資金青睞標的為全球型新興市場股票型基金，尤其偏好以拉美市場為主的全球股票基金。

富蘭克林投顧分析，今年以來全球金融市場強勁反彈，上演利空出盡走勢，實因先前市場過度悲觀；展望全球經濟成長放緩但不至陷入衰退，美歐日3大央行可望放慢貨幣政策正常化速度，但後續仍需觀察美中貿易協商進展、科技股財報、各國央行政策與景氣展望。

富蘭克林投顧認為，美元匯價未來將不若過去幾年強勁升值，提供新興市場表現空間，尤其看好換新執政團隊的巴西政府，可望推動財政稅務政策，並改善法治環境。（編輯：蘇志宗）1080128